Пятиэтажную креативную школу открыли в екатеринбургском Академическом

Отметим, что все школы Академического имеют свои направления — например, у СОШ № 79 инженерный уклон, а у СОШ № 123 — химико-биологический профиль. Все школы района — а на данный момент их уже девять — встраиваются в образовательную вертикаль наукограда: у каждой есть своя специализация и шефы в лице уральских вузов и институтов УрО РАН. Это надежная база для того, чтобы получить качественное образование, определиться с будущей профессией, поступить в престижный вуз. Затем выпускники смогут прийти на работу в науку, медкластер или на высокотехнологические производственные площадки, которые создаются в Академическом.