Пятиэтажную креативную школу открыли в екатеринбургском Академическом

В первый День знаний в новой школе провели несколько торжественных линеек для детей разных возрастов. В полдень на просторной площадке возле здания собрались вместе и те, кто только отправляется в путь за знаниями — в этом году было набрано сразу 14 первых классов, и десятиклассники, сказавшие напутственные слова малышам.
Традиционно церемония началась с поднятия российского флага под гимн страны. Также перед ребятами выступил творческий коллектив старшеклассников и приглашенные артисты, а юные чтецы прочли посвященные празднику стихотворения.
Кроме того, школьников и их родителей поприветствовали почетные гости. Так, с Днем знаний присутствующих поздравили директор департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко и председатель совета директоров компании-основателя района — АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Виктор Киселев. Они пожелали ребятам успехов в учебе и выразили надежду на то, что новая школа станет для них уютным и комфортным вторым домом.
«Наш Академический — самый молодой район города, в котором сегодня проживает много молодых семей. И очень радует, что у нас так много замечательных детей, которые сегодня пришли в новую, пока единственную в городе пятиэтажную школу. Мы проектировали ее по другим, еще более современным стандартам и надеемся, что ребятам будет комфортно здесь», — отметил Виктор Киселев.
Девелопер приготовил ученикам необычный подарок — сотни книг для школьной библиотеки. По традиции, книги девелопер закупает для каждой школы на территории своей застройки к ее открытию.
После торжественной линейки ребята отправились за парты — знакомиться с новыми одноклассниками и педагогами, а также с самой школой. Масштабы здания впечатляют — в нем оборудованы три спортзала, один из которых предназначен для занятий гимнастикой и танцами, есть информационно-библиотечный центр, актовый зал, оснащенный специализированным сценическим оборудованием, пищеблок со столовой более чем на 600 мест и многое другое. На территории вокруг школы — большой стадион, игровая площадка, хоккейный корт, различные спортивные зоны и многофункциональное общественное пространство для проведения мероприятий под открытым небом.
Школа будет специализироваться на креативных направлениях деятельности. «Наша концепция — это синтез современного искусства и мультимедийных технологий. Мы будем изучать креативные индустрии, дети будут знакомиться с различными видами искусства — это и театр, и графика, и хореография. По этим направлениям мы будем стараться развивать детей с начальной школы. Наша школа будет развиваться также в рамках общей концепции Академического района, где сейчас создается Наукоград. Мы надеемся, что внесем в эту концепцию что-то новое, дадим юным жителям района еще больше возможностей для творческого развития», — отмечает директор СОШ № 133 Мария Зорина.
Креативное мышление школьников планируют развивать в трех лабораториях: «Арт-лаб», «Стартлаб» и «Медиалаб». По направлению «Арт-лаб» планируется сотрудничество с Академией современного искусства и УрГАХУ. Направление «Медиалаб» школа будет развивать самостоятельно — контент, который создадут ребята, будут транслировать через мультимедийное оборудование в школе. А по направлению «Стартлаб» планируется развивать сотрудничество со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.
Отметим, что все школы Академического имеют свои направления — например, у СОШ № 79 инженерный уклон, а у СОШ № 123 — химико-биологический профиль. Все школы района — а на данный момент их уже девять — встраиваются в образовательную вертикаль наукограда: у каждой есть своя специализация и шефы в лице уральских вузов и институтов УрО РАН. Это надежная база для того, чтобы получить качественное образование, определиться с будущей профессией, поступить в престижный вуз. Затем выпускники смогут прийти на работу в науку, медкластер или на высокотехнологические производственные площадки, которые создаются в Академическом.
Следующая школа, которая уже запроектирована АО СЗ «РСГ-Академическое», должна появиться в «Кварталах конструктивизма» и еще одна — на въезде в район в квартале «Первый Академ». «Первую школу в районе — № 16 — мы построили более 10 лет назад, когда в Академическом уже заселились первые дома. Сейчас мы стараемся строить школы с опережением, чтобы жители новых кварталов района уже знали, куда их дети пойдут учиться. Наверное, это самое главное для родителей, и мы будем стараться создавать самые комфортные условия для развития юных академчан и получения ими новых знаний», — отметил Виктор Киселев.