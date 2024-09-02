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Проект строительства ангара в аэропорту Платов под Ростовом прошел экспертизу

Экспертиза разрешила возведение ангара за 1 млрд рублей в аэропорту Платов под Ростовом.

Источник: Комсомольская правда

Проект строительства ангарного комплекса на территории аэропорта Платов в Ростовской области успешно прошел экспертизу. Информацию об этом опубликовали на сайте ГИС ЕГРЗ.

В извещении указано, что план по размещению объекта в районе станицы Грушевской одобрили эксперты ООО «Базис». Соответствующее решение было внесено в реестр сегодня, 2 сентября.

Проект для базового авиаперевозчика аэропорта Платов подготовили в ООО «НТ-Сервис» из Санкт-Петербурга.

Напомним, соглашение о создании и оснащении ангара для сложного технического обслуживания воздушных судов подписали в рамках ПМЭФ-2024. В объект за 5 лет планируют вложить свыше 1 млрд рублей.