Ростовский социолог объяснил, как увеличение госпошлины за развод повлияет на семьи

— Часто в более благополучных странах разводов больше, чем в менее благополучных. Поэтому я считаю, что сократить количество разводов можно только с помощью воспитательных мер — изменяя систему ценностей людей. Но формирование социальных институтов — процесс не быстрый. Это может занять 30 лет, когда сменятся два поколения.