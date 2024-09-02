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Ростовский социолог объяснил, как увеличение госпошлины за развод повлияет на семьи

Социолог из Ростова: Браки спасут семейные ценности, а не увеличение госпошлины за развод.

Источник: Комсомольская правда

9 сентября в Ростовской области, как и по всей стране, подорожает госпошлина за расторжение брака. Ее размер увеличится с 650 до пяти тысяч рублей.

Поможет ли это сохранить браки, рассказал кандидат социологических наук из Ростова Роман Базиков в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на 89,8 FM.

— Уверен, что на количество разводов размер госпошлины не повлияет. Можете ли вы представить себе пару, которая бы передумала разводиться из-за пяти тысяч? Чего стоит такая семья, в которой отношения оцениваются деньгами? — говорит социолог.

Эксперт отмечает, что это не единственный налог, который планируют увеличить. Так что, по его мнению, подорожание госпошлины за развод не связано с семейными отношениями.

По мнению социолога, сократить число разводов можно, только меняя ценности людей. Иван МАКЕЕВ

Роман Базиков считает, что реально сократить число разводов помогут не запретительные, а в воспитательные меры. Он объясняет: институт семьи держится прежде всего на убеждениях — религиозных, моральных. К экономике же он имеет более опосредованное отношение.

— Часто в более благополучных странах разводов больше, чем в менее благополучных. Поэтому я считаю, что сократить количество разводов можно только с помощью воспитательных мер — изменяя систему ценностей людей. Но формирование социальных институтов — процесс не быстрый. Это может занять 30 лет, когда сменятся два поколения.