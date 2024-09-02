Похолодание вернется в Петербург после 10 сентября

Начало сентября в Петербурге ожидается очень и очень теплым. Температура будет близка к летним показателям, превышая положенные по климату значения на пять-семь градусов. Но продлится жара недолго — всего десять дней. Во второй декаде месяца погода вернется в климатическую норму. Так что после периода тепла такие перемены будут ощущаться как сильное похолодание. Об этом сообщили в центре «Фобос».