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Похолодание вернется в Петербург после 10 сентября

После теплого начала сентября в Северную столицу придет резкое похолодание.

Сейчас в Ричмонде: +23° 5 м/с 89% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

Начало сентября в Петербурге ожидается очень и очень теплым. Температура будет близка к летним показателям, превышая положенные по климату значения на пять-семь градусов. Но продлится жара недолго — всего десять дней. Во второй декаде месяца погода вернется в климатическую норму. Так что после периода тепла такие перемены будут ощущаться как сильное похолодание. Об этом сообщили в центре «Фобос».

— В отдельные дни во второй декаде сентября температура даже будет на два-три градуса ниже нормы, — отметили синоптики.

А последняя декада месяца будет уже по-настоящему осенней. Температура будет держаться в пределах климатической нормы, но осадков ожидается очень много. В эти последние десять дней сентября выпадет месячная норма дождя, а может количество осадков даже превысит многолетнюю норму на 10−20 процентов.