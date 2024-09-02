Более 2,5 тысячи учеников пошли в новые школы № 188 и 131 в Нижнем Новгороде

«Был в учреждениях накануне их открытия, когда просторные классы с новой мебелью и оборудованием ещё только ждали детей. И вот сегодня, когда звенят звонки, на переменах в коридорах все что-то оживленно обсуждают, бегают к расписанию, понимаешь, что школа по-настоящему становится таковой, только когда она полна детьми!» — поделился Шалабаев.