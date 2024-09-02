Более 2,5 тысячи учеников пошли в новые школы № 188 и 131 в Нижнем Новгороде, сообщил мэр Юрий Шалабаев в соцсетях.
Школа № 188 открылась в «Новой Кузнечихе», а второй корпус школы № 131 заработал в «Цветах». Сегодня там прошли первые праздничные линейки и классные часы.
Школы полностью готовы к образовательному процессу. В частности, в школе № 131 набрали больше всего первых классов — 14. Там откроется патриотический клуб «Искра».
«Был в учреждениях накануне их открытия, когда просторные классы с новой мебелью и оборудованием ещё только ждали детей. И вот сегодня, когда звенят звонки, на переменах в коридорах все что-то оживленно обсуждают, бегают к расписанию, понимаешь, что школа по-настоящему становится таковой, только когда она полна детьми!» — поделился Шалабаев.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что школу № 73 открыли после продолжительного капремонта в Нижнем Новгороде.