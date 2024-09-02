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С сегодняшнего дня в Омске возможны перебои в трансляции двух каналов

Это касается телевизионных программ «12 канала» и «Че».

Источник: Комсомольская правда

РТРС предупредила своих омских абонентов о кратковременных отключениях телерадиосигнала.

Со 2 по 6 сентября с 6:00 до 14:00 по московскому времени (для Омска+ три часа) возможны перебои с трансляцией передач двух телевизионных каналов: «12 канала» и «Че».

«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — сообщила РТРС на своем сайте. — Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями».