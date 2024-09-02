С сегодняшнего дня в Омске возможны перебои в трансляции двух каналов

«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — сообщила РТРС на своем сайте. — Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями».