Вход в вестибюль «Звездной» ограничили до 18 октября из-за ремонта эскалатора

Сегодня, 2 сентября, вход в вестибюль станции метро «Звездная» ограничили до 18 октября. Решения приняли в связи с капитальным ремонтом эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе «Петербургского метрополитена».
— Вход в вестибюль ограничен с 07:45 до 09:00. Фактическое время может меняться в зависимости от пассажиропотока, — говорится в сообщении.
К слову, недавно жителей Северной столицы также предупредили об ограничениях на станции метро «Площадь Восстания». Специалисты также приступили к капитальному ремонту эскалатора. Вход в вестибюль ограничили до 21 октября с 17:00 до 19:30.
Напомним, городской комитет по градостроительству и архитектуре опубликовал распоряжение о разработке продолжения Фрунзенско-Приморской линии метро. Речь идет об участке фиолетовой ветки от станции «Шуваловский проспект» до «Коломяжской» с одноименным депо. Его протяженность составит 3,9 километра. Ожидается, что документацию подготовят до 5 февраля 2026 года.