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Вход в вестибюль «Звездной» ограничили до 18 октября из-за ремонта эскалатора

Пассажиров петербургской подземки предупредили о трудностях на одной из станций.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 2 сентября, вход в вестибюль станции метро «Звездная» ограничили до 18 октября. Решения приняли в связи с капитальным ремонтом эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе «Петербургского метрополитена».

— Вход в вестибюль ограничен с 07:45 до 09:00. Фактическое время может меняться в зависимости от пассажиропотока, — говорится в сообщении.

К слову, недавно жителей Северной столицы также предупредили об ограничениях на станции метро «Площадь Восстания». Специалисты также приступили к капитальному ремонту эскалатора. Вход в вестибюль ограничили до 21 октября с 17:00 до 19:30.

Напомним, городской комитет по градостроительству и архитектуре опубликовал распоряжение о разработке продолжения Фрунзенско-Приморской линии метро. Речь идет об участке фиолетовой ветки от станции «Шуваловский проспект» до «Коломяжской» с одноименным депо. Его протяженность составит 3,9 километра. Ожидается, что документацию подготовят до 5 февраля 2026 года.

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