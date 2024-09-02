АТОР заявила о веерных задержках рейсов Turkish Airlines между Москвой и Турцией

«При задержке рейса более четырех часов перевозчик обязан обеспечить всех горячим питанием. Питание авиакомпания должна предоставлять каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь в ночное. В случае задержки рейса на восемь часов и более в дневное время (шесть и более в ночное) авиакомпания должна разместить своих пассажиров в гостинице. Также перевозчик обязан организовать трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно и хранение багажа в камере хранения», — рассказали в ассоциации.