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Певица Ольга Бузова побила свой рекорд

По словам певицы, она никогда не собирала такое количество слушателей на своих выступлениях. Артистка поделилась радостной новостью с фанатами в своих социальных сетях.

Источник: Звук

По словам певицы, она никогда не собирала такое количество слушателей на своих выступлениях. Артистка поделилась радостной новостью с фанатами в своих социальных сетях.

После бесплатного концерта в Белоруссии Бузова поблагодарила своих слушателей, сообщает Пятый канал.

У меня просто нет слов. Если нужно объяснять, то не нужно. Более 100 тысяч человек сегодня были на моем концерте. И это мой рекорд за всю карьеру, это ваш рекорд!

Ольга Бузова
певица.

Недавно песня Ольги Бузовой «Без дел» (2021) попала в мировой чарт Billboard, который собирает 50 самых популярных треков в TikTok в США.