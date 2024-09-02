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Глава Самары приняла участие в торжественной линейке в школе № 163

Елена Лапушкина поздравила самарцев с началом учебного года.

Источник: городская администрация

Глава города Самары Елена Лапушкина приняла участие в линейке, посвященной Дню знаний, в школе № 163. Мэр поздравила школьников, родителей и учителей учебных заведений.

— Сегодня впервые школьный порог переступили более 12 тысяч первоклассников, всего в этом году за парты сели почти 130 тысяч учеников, — отметили в городской администрации.

Ученики школы № 163 стабильно показывают высокий результат в образовательной и научно-исследовательской деятельности. В учреждении также создан юнармейский отряд, школа является флагманом программы «Орлята России», а также часто выступает организатором профильной смены «Содружество Орлят России».

образование