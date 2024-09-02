Глава СК России вступился за омскую сироту

В 2020 году бабушка-опекун умерла, а ее родственники потребовали освободить помещение. Многочисленные обращения в различные структуры результата не принесли. Все эти годы женщина, уже сама воспитывающая двоих детей, вынуждена снимать жилье за свой счет, что очень тяжело для нее финансово.