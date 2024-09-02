Глава СК России вступился за омскую сироту

Омичка, выросшая без родителей, обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Женщина пожаловалась на нарушение ее жилищных прав.
Ребенком она росла без родителей, опекуном девочки была ее бабушка, у которой она и проживала.
Как ребенка-сироту власти были обязаны обеспечить ее жильем, однако вовремя этого не сделали.
В 2020 году бабушка-опекун умерла, а ее родственники потребовали освободить помещение. Многочисленные обращения в различные структуры результата не принесли. Все эти годы женщина, уже сама воспитывающая двоих детей, вынуждена снимать жилье за свой счет, что очень тяжело для нее финансово.
По результатам рассмотрения обращения глава Следкома Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителю СУ СК России по Омской области Евгению Осадчуку возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав омички. Вопрос будет находится на контроле главы ведомства.