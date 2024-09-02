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В Минстрое РФ определили индекс IQ Краснодара

Краснодар оказался не самым умным городом, согласно результатам исследования Минстроя РФ. Среди крупных городов России столица Кубани набрала лишь 63,32 балла.

По этому показателю город находится на 22-м месте среди 63 крупных городов России. Сочи в этом же списке занимает шестую строчку с 83,49 баллами, Новороссийск — 11-ю (75,93 балла).

Севастополь оказался в рейтинге на третьем месте, набрав 106,62 балла. Его обогнали лишь Тюмень (118,92) и Владивосток (110,51). Симферополь занял 50-е место с 40,15 баллами.

Среди больших городов Евпатория оказалась на 49-м месте с IQ 59,16. Керчь в этом списке на 56-й строчке (54,89 баллов), Армавир — на 60-й (53,8). Майкоп занял 68-е место с индексом 44,43.

Среди административных центров Ялта заняла 52-е место по уровню IQ — индекс составил 71,53. Анапа оказалась на 60-м месте (65,13 баллов).

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