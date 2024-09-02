В Минстрое РФ определили индекс IQ Краснодара

По этому показателю город находится на 22-м месте среди 63 крупных городов России. Сочи в этом же списке занимает шестую строчку с 83,49 баллами, Новороссийск — 11-ю (75,93 балла).
Севастополь оказался в рейтинге на третьем месте, набрав 106,62 балла. Его обогнали лишь Тюмень (118,92) и Владивосток (110,51). Симферополь занял 50-е место с 40,15 баллами.
Среди больших городов Евпатория оказалась на 49-м месте с IQ 59,16. Керчь в этом списке на 56-й строчке (54,89 баллов), Армавир — на 60-й (53,8). Майкоп занял 68-е место с индексом 44,43.
Среди административных центров Ялта заняла 52-е место по уровню IQ — индекс составил 71,53. Анапа оказалась на 60-м месте (65,13 баллов).