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В Ростове на год перенесли концерты Шуры и «Градусов»

Решение связано с запретом на массовые мероприятия на открытом воздухе.

Источник: Reuters

В донской столице три концерта перенесли на 2025 год из-за запрета массовых мероприятий на открытом воздухе. Об этом рассказали организаторы.

С пятого по седьмого сентября были заявлены выступления певца Шуры, групп «Градусы» и «Заточка».

«Концерты перенесены на 2025 год с открытой датой. Переносим скрепя сердце, но с уверенностью во встрече следующим летом», — говорится в сообщении площадки. При этом все билеты будут действительны. Сдать уже купленные можно будет только после того, как будут анонсированы даты.

Напомним, что 30 августа стало известно о запрете массовых мероприятий с числом участников более 50 человек на открытом воздухе. Спортивные соревнования будут проводиться без зрителей. Ограничение не коснулось стадиона «Ростов Арена».

Ранее власти отменили фестиваль ухи.

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