В Ростове на год перенесли концерты Шуры и «Градусов»

«Концерты перенесены на 2025 год с открытой датой. Переносим скрепя сердце, но с уверенностью во встрече следующим летом», — говорится в сообщении площадки. При этом все билеты будут действительны. Сдать уже купленные можно будет только после того, как будут анонсированы даты.