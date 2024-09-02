В Ростове на год перенесли концерты Шуры и «Градусов»

В донской столице три концерта перенесли на 2025 год из-за запрета массовых мероприятий на открытом воздухе. Об этом рассказали организаторы.
С пятого по седьмого сентября были заявлены выступления певца Шуры, групп «Градусы» и «Заточка».
«Концерты перенесены на 2025 год с открытой датой. Переносим скрепя сердце, но с уверенностью во встрече следующим летом», — говорится в сообщении площадки. При этом все билеты будут действительны. Сдать уже купленные можно будет только после того, как будут анонсированы даты.
Напомним, что 30 августа стало известно о запрете массовых мероприятий с числом участников более 50 человек на открытом воздухе. Спортивные соревнования будут проводиться без зрителей. Ограничение не коснулось стадиона «Ростов Арена».
Ранее власти отменили фестиваль ухи.