В Сочи начался сезон малоизвестных плодов азимины

В Сочи начался сезон азимины или бананового дерева. У этого малоизвестного фрукта нежная желтая мякоть, тонкая кожица, а сам он очень чувствителен к рукам и легко покрывается черными пятнами при грубом отношении.
«Фрукт на любителя. Особенно запах, что не удивительно, так как в летучей фракции обнаружено 145 химических веществ. Из них преобладают эфиры каприловой, капроновой кислот и гераниол. Это отсеивает лишних, особо привередливых, конкурентов в пищевом освоении этой экзотики», — рассказала ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.
В плодах азимины белков, аскорбиновой кислоты и растительных жиров содержится больше, чем в бананах, апельсинах и яблоках. Также в составе этого фрукта клетчатка, пектины, сахароза, фруктоза, глюкоза, что делает азимину достаточно питательной. А еще в плодах бананового дерева есть калий, железо, марганец, цинк, магний, медь и фосфор, рибофлавин, ниацин и восемь незаменимых аминокислот.
Ранее мы писали, что в Сочи вечнозеленая ривезия пушистая впервые за всю историю наблюдений зацвела осенью.