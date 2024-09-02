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В Сочи начался сезон малоизвестных плодов азимины

Плоды азимины с нежной желтой мякотью поспели в Сочи.

Источник: Галина Солтани

В Сочи начался сезон азимины или бананового дерева. У этого малоизвестного фрукта нежная желтая мякоть, тонкая кожица, а сам он очень чувствителен к рукам и легко покрывается черными пятнами при грубом отношении.

«Фрукт на любителя. Особенно запах, что не удивительно, так как в летучей фракции обнаружено 145 химических веществ. Из них преобладают эфиры каприловой, капроновой кислот и гераниол. Это отсеивает лишних, особо привередливых, конкурентов в пищевом освоении этой экзотики», — рассказала ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.

В плодах азимины белков, аскорбиновой кислоты и растительных жиров содержится больше, чем в бананах, апельсинах и яблоках. Также в составе этого фрукта клетчатка, пектины, сахароза, фруктоза, глюкоза, что делает азимину достаточно питательной. А еще в плодах бананового дерева есть калий, железо, марганец, цинк, магний, медь и фосфор, рибофлавин, ниацин и восемь незаменимых аминокислот.

Ранее мы писали, что в Сочи вечнозеленая ривезия пушистая впервые за всю историю наблюдений зацвела осенью.

флора и фауна