В Сочи начался сезон малоизвестных плодов азимины

В плодах азимины белков, аскорбиновой кислоты и растительных жиров содержится больше, чем в бананах, апельсинах и яблоках. Также в составе этого фрукта клетчатка, пектины, сахароза, фруктоза, глюкоза, что делает азимину достаточно питательной. А еще в плодах бананового дерева есть калий, железо, марганец, цинк, магний, медь и фосфор, рибофлавин, ниацин и восемь незаменимых аминокислот.