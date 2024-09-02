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В 2024 году в Ростовской области зафиксировали рост турпотока

Увеличение турпотока отметили в Ростовской области по итогам семи месяцев 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

За семь прошедших месяцев туристический поток в Ростовской области увеличился по сравнению с таким же периодом 2023 года. Об этом можно судить по данным Росстата.

Как оказалось, за январь — июль 2024 года на Дону зарегистрировали 1,5 млн туристических поездок, показатель годовой давности при этом составлял немногим более 1 млн.

По обновленной статистике, Ростовская область оказалась третьей в ЮФО после Краснодарского края (10,2 млн поездок) и Республики Крым (1,9 млн поездок). Отметим, в целом по округу зафиксировали снижение показателя (15,1 млн поездок в 2024 году против 16 млн поездок в 2023 году).