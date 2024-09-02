Люсю Чеботину разочаровал концерт Адель

Певица Люся Чеботина рассказала, что концерт Адель, на котором она была в этом году, не оправдал ее ожиданий. «Того эффекта, которого я ожидала, я не получила», — поделилась артистка.
Люся Чеботина сказала, что Адель слишком много разговаривала. «Мне параллельно казалось, что я пришла на концерт стендап-комика», — поделилась своими впечатлениями Чеботина в YouTube-шоу MUZLOFT.
Артистка также считает, что британской певице было тяжело петь на сцене.
Она прямо рвала связки. Видимо, боялась дать какой-то фаршмак или петуха, она очень сильно отводила микрофон.
Люся Чеботина
певица.
Недавно стало известно, что Адель возьмет длительный перерыв в выступлениях после после того, как даст концерты в Лас-Вегасе, перенесенные ранее из-за ее болезни.