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Люсю Чеботину разочаровал концерт Адель

Певица Люся Чеботина рассказала, что концерт Адель, на котором она была в этом году, не оправдал ее ожиданий. «Того эффекта, которого я ожидала, я не получила», — поделилась артистка.

Источник: Звук

Певица Люся Чеботина рассказала, что концерт Адель, на котором она была в этом году, не оправдал ее ожиданий. «Того эффекта, которого я ожидала, я не получила», — поделилась артистка.

Люся Чеботина сказала, что Адель слишком много разговаривала. «Мне параллельно казалось, что я пришла на концерт стендап-комика», — поделилась своими впечатлениями Чеботина в YouTube-шоу MUZLOFT.

Артистка также считает, что британской певице было тяжело петь на сцене.

Она прямо рвала связки. Видимо, боялась дать какой-то фаршмак или петуха, она очень сильно отводила микрофон.

Люся Чеботина
певица.

Недавно стало известно, что Адель возьмет длительный перерыв в выступлениях после после того, как даст концерты в Лас-Вегасе, перенесенные ранее из-за ее болезни.