В Ростове из-за возможной непогоды ввели режим повышенной готовности

Непогоду лучше пережидать в помещении. На улице во время стихии нельзя стоять рядом с деревьями, легкими конструкциями и раскачивающимися вывесками. Также не стоит подходить близко к оборванным проводам. В экстренных ситуациях нужно звонить по номеру «112».