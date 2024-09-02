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В Ростове из-за возможной непогоды ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности из-за непогоды ввели в Ростове до полудня 5 сентября.

Сейчас в Ричмонде: +24° 7 м/с 74% 759 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону из-за возможных ливней с грозами для экстренных и коммунальных служб ввели режим повышенной готовности. Он продлится с 18 часов 2 сентября до 12 часов 5 сентября, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

— Основанием для такого решения послужило штормовое предупреждение, — сообщил в Telegram Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер попросил всех быть предельно внимательными и осторожными.

Непогоду лучше пережидать в помещении. На улице во время стихии нельзя стоять рядом с деревьями, легкими конструкциями и раскачивающимися вывесками. Также не стоит подходить близко к оборванным проводам. В экстренных ситуациях нужно звонить по номеру «112».

Напомним, до конца суток 2 сентября, 3 сентября, а также ночью и утром 4 сентября местами по Ростовской области ожидаются грозовые ливни с градом и ветром до 23 м/с.