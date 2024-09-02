В Ростове из-за возможной непогоды ввели режим повышенной готовности

В Ростове-на-Дону из-за возможных ливней с грозами для экстренных и коммунальных служб ввели режим повышенной готовности. Он продлится с 18 часов 2 сентября до 12 часов 5 сентября, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— Основанием для такого решения послужило штормовое предупреждение, — сообщил в Telegram Алексей Логвиненко.
Сити-менеджер попросил всех быть предельно внимательными и осторожными.
Непогоду лучше пережидать в помещении. На улице во время стихии нельзя стоять рядом с деревьями, легкими конструкциями и раскачивающимися вывесками. Также не стоит подходить близко к оборванным проводам. В экстренных ситуациях нужно звонить по номеру «112».
Напомним, до конца суток 2 сентября, 3 сентября, а также ночью и утром 4 сентября местами по Ростовской области ожидаются грозовые ливни с градом и ветром до 23 м/с.