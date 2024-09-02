Последние новости к вечеру 2 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 2 сентября 2024 года.
Задержан замкомандующего Ленинградским военным округом
Против замкомандующего Ленинградским военным округом возбуждено дело о взятке, сообщил СК. Генерал-майор Валерий Муминджанов подозревается в получении взятки на сумму свыше 20 млн рублей.
Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в Туве
В ходе урока в кызыльской школе № 20 президент рассказал о ходе СВО и ситуации в приграничье. Также Владимир Путин говорил о патриотическом воспитании, значении китайского языка и опасности вейпов.
Евросоюз выразил Монголии обеспокоенность из-за визита Путина
ЕС обеспокоен визитом Владимира Путина в Монголию. В частности из-за так называемого «ордера» Международного уголовного суда. В Евросоюзе напомнили, что Монголия ратифицировала Римский статут МУС в 2002 году.
«Альтернатива для Германии» призвала Шольца «собирать чемоданы»
Сопредседатель правой партии АдГ Алиса Вайдель призвала к проведению федеральных выборов в стране и отставке действующего правительства во главе с канцлером Олафом Шольцем.
Росстандарт утвердил ГОСТ на школьную форму
Росстандарт утвердил национальный стандарт в отношении школьной формы. Он вступает в силу с 1 июля 2025 года, однако до этой даты возможно его досрочное применение.