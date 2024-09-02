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Последние новости к вечеру 2 сентября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 2 сентября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 2 сентября — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 2 сентября 2024 года.

Задержан замкомандующего Ленинградским военным округом

Против замкомандующего Ленинградским военным округом возбуждено дело о взятке, сообщил СК. Генерал-майор Валерий Муминджанов подозревается в получении взятки на сумму свыше 20 млн рублей.

Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в Туве

В ходе урока в кызыльской школе № 20 президент рассказал о ходе СВО и ситуации в приграничье. Также Владимир Путин говорил о патриотическом воспитании, значении китайского языка и опасности вейпов.

Евросоюз выразил Монголии обеспокоенность из-за визита Путина

ЕС обеспокоен визитом Владимира Путина в Монголию. В частности из-за так называемого «ордера» Международного уголовного суда. В Евросоюзе напомнили, что Монголия ратифицировала Римский статут МУС в 2002 году.

«Альтернатива для Германии» призвала Шольца «собирать чемоданы»

Сопредседатель правой партии АдГ Алиса Вайдель призвала к проведению федеральных выборов в стране и отставке действующего правительства во главе с канцлером Олафом Шольцем.

Росстандарт утвердил ГОСТ на школьную форму

Росстандарт утвердил национальный стандарт в отношении школьной формы. Он вступает в силу с 1 июля 2025 года, однако до этой даты возможно его досрочное применение.