Средняя температура воздуха летом составила +18,1° (норма +17,4°). Максимальная была зафиксирована 15 июня — тогда воздух прогрелся до +34,8, минимальная — +30° июня (+8,6°). «Впервые с 2019 года максимальная температура августа оказалась ниже +30°», — отметил синоптик Пулин.
В Екатеринбурге лето 2024 года стало самым дождливым за девять лет
В Екатеринбурге за лето 2024 года выпало 288 мм осадков при норме, которая составляет 239 мм. Как сообщил в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» синоптик Алексей Пулин, летний сезон стал самым дождливым с 2015 года.