В Екатеринбурге лето 2024 года стало самым дождливым за девять лет

В Екатеринбурге за лето 2024 года выпало 288 мм осадков при норме, которая составляет 239 мм. Как сообщил в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» синоптик Алексей Пулин, летний сезон стал самым дождливым с 2015 года.