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Концерты «Градусов» и Шуры в Ростове перенесли на год

Несколько концертов в Ростове-на-Дону перенесли на год в связи с ограничениями.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в связи с ограничением массовых мероприятий под открытым небом перенесли концерты певца Шуры, рэп-рок группы «Заточка» и поп-рок группы «Градусы». Об этом в соцсетях сообщили организаторы проекта Roof Live.

— Шоу-программы были запланированы на 5, 6 и 7 сентября 2024 года. Теперь выступления артистов перенесены на 2025 год с открытой датой, — проинформировали организаторы.

Сообщается также, что все ранее приобретенные билеты и абонементы остаются действительны и замены не требуют. При этом возврат будет доступен только после анонса сезона Roof Live 2025.

Напомним, ранее губернатор Василий Голубев подписал указ о временной приостановке проведения уличных мероприятий, рассчитанных более чем на 50 человек. Это решение было приняли в целях безопасности.