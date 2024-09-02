Концерты «Градусов» и Шуры в Ростове перенесли на год

В Ростове-на-Дону в связи с ограничением массовых мероприятий под открытым небом перенесли концерты певца Шуры, рэп-рок группы «Заточка» и поп-рок группы «Градусы». Об этом в соцсетях сообщили организаторы проекта Roof Live.
— Шоу-программы были запланированы на 5, 6 и 7 сентября 2024 года. Теперь выступления артистов перенесены на 2025 год с открытой датой, — проинформировали организаторы.
Сообщается также, что все ранее приобретенные билеты и абонементы остаются действительны и замены не требуют. При этом возврат будет доступен только после анонса сезона Roof Live 2025.
Напомним, ранее губернатор Василий Голубев подписал указ о временной приостановке проведения уличных мероприятий, рассчитанных более чем на 50 человек. Это решение было приняли в целях безопасности.