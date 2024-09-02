«Три дня дождя» собираются сыграть «самый длинный концерт в истории рок-музыки»

Для группы «Три дня дождя» это будет уже третий рекорд, пишет Интермедиа, ссылаясь на организаторов мероприятия. До этого они обогнали Трэвиса Скотта, когда 20 раз подряд исполнили трек «Отпускай» на IZBA Fest. Также на их концерте в Лужниках одним залпом зажгли 230 файеров.