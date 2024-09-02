«Три дня дождя» собираются сыграть «самый длинный концерт в истории рок-музыки»

Рок-группа «Три дня дождя» обещает исполнить весь свой репертуар в московском клубе Base 12 октября. Планируется, что концерт пройдет семь часов, с шести часов вечера до часа ночи.
Для группы «Три дня дождя» это будет уже третий рекорд, пишет Интермедиа, ссылаясь на организаторов мероприятия. До этого они обогнали Трэвиса Скотта, когда 20 раз подряд исполнили трек «Отпускай» на IZBA Fest. Также на их концерте в Лужниках одним залпом зажгли 230 файеров.
Недавно стало известно, что «Три дня дождя» будут участвовать в новом сезоне шоу «Битва поколений», в котором легенды российской сцены сразятся с молодыми исполнителями.