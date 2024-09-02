Челябинец угнал «ГАЗель», чтобы уехать в другой город

Житель Челябинска угнал «ГАЗель», чтобы уехать в Еманжелинск. Однако по пути он бросил автомобиль, потому что боялся быть пойманным. Но в итоге его все равно задержали. О необычной истории угона рассказали в региональном полицейском главке.
С заявлением о пропаже «ГАЗели» в дежурную часть обратился местный житель. Он объяснил, что ненадолго оставил автомобиль возле дома по улице Дарвина. Ключи оставил в замке зажигания, а когда вернулся, то не обнаружил машины на месте.
Полицейские быстро установили маршрут передвижения «ГАЗели». Они обнаружили машину на выезде из Челябинска, а через некоторое время задержали и самого угонщика. Им оказался ранее судимый 25-летний челябинец.
Задержанный пояснил, что увидел, как владелец «ГАЗели» оставил в машине ключ и решил воспользоваться ситуацией, чтобы доехать до Еманжелинска. На выезде из Челябинска у него открылась дверь машины, и водитель проезжающего мимо автомобиля посигналил фарами. Испугавшись, что это могут быть сотрудники полиции или знакомые владельца, угонщик бросил «ГАЗель» и скрылся.
На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.