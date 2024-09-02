Челябинец угнал «ГАЗель», чтобы уехать в другой город

Задержанный пояснил, что увидел, как владелец «ГАЗели» оставил в машине ключ и решил воспользоваться ситуацией, чтобы доехать до Еманжелинска. На выезде из Челябинска у него открылась дверь машины, и водитель проезжающего мимо автомобиля посигналил фарами. Испугавшись, что это могут быть сотрудники полиции или знакомые владельца, угонщик бросил «ГАЗель» и скрылся.