Распахнули двери для 4000 учеников: Алексей Логвиненко принял участие в открытии двух новых школ в Ростове-на-Дону

Этот объект построен по национальному проекту «Образование» за полтора года, к декабрю 2023-го. В общей сложности на возведение школы было направлено 1,7 миллиарда рублей, из которых 63,3 миллиона — из городского бюджета. Здесь могут учиться до 1275 детей в одну смену. В новом учебном году планируется обучение 2300 детей в две смены.