Распахнули двери для 4000 учеников: Алексей Логвиненко принял участие в открытии двух новых школ в Ростове-на-Дону

У жителей стремительно развивающегося жилого района Левенцовского в Ростове-на-Дону сегодня — двойной праздник. Сразу две новые школы — № 72 и новый корпус школы № 115 — распахнули свои двери для местной детворы с началом учебного года 2024/2025. Эти учебные заведения приняли около четырех тысяч школьников. На торжественных линейках в понедельник, 2 сентября, побывал и глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.
— Школы оборудованы по последнему слову техники, и ребята будут получать здесь самое лучшее образование, — заверил Алексей Валентинович.
«ОБОРУДОВАНЫ ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ ТЕХНИКИ».
К первому дню в новой школе ребята тщательно готовились. Например, в 115-й школе пришли в зеленых галстуках — это часть формы учебного заведения. А в момент символического открытия заискрил золотом фейерверк-фонтан. А главным украшением сцены стал символ горящей электрической лампочки.
— 115-я школа — с инженерным уклоном. Ученики в инженерных классах смогут пройти обучение по технологическому профилю, — объяснил глава.
Эти профильные «энергоклассы» с углубленным изучением математики и физики созданы в содружестве с «Россетями». Будущие инженеры-энергетики помимо знаний получат здесь необходимые навыки.
Этот объект построен по национальному проекту «Образование» за полтора года, к декабрю 2023-го. В общей сложности на возведение школы было направлено 1,7 миллиарда рублей, из которых 63,3 миллиона — из городского бюджета. Здесь могут учиться до 1275 детей в одну смену. В новом учебном году планируется обучение 2300 детей в две смены.
Для комфортной и успешной учебы сюда закупили новое оборудование на 252,5 миллиона рублей, из которых 21,2 млн — вложения муниципального бюджета.
— Школа оснащена современной мебелью и техникой. Актовый зал на 500 мест оборудован современным концертным оборудованием, есть конференц-зал, читальный зал, междисциплинарные лаборатории по изучению электроэнергетики, легкоатлетический стадион, футбольное поле, два спортзала и один хореографический. На базе школы открыт музей энергетики юга. А медпункт состоит из пяти кабинетов. Обеды будут готовить прямо в школе и одновременно смогут кормить в столовой до 600 человек.
БУДУЩИМ ЛИНГВИСТАМ И ЖУРНАЛИСТАМ.
Если в 115-й школе усиленно готовят «технарей», то в 72-й школе можно получить гуманитарное и лингвистическое образование.
— Ребята смогут принять участие в медиалингвистическом проекте Южного федерального университета. И в будущем связать свою трудовую деятельность с медиасферой.
Строительство здания также осуществлялось в рамках национального проекта «Образование». Общая стоимость объекта составила 1,15 миллиарда рублей, из которых 1,9 миллиона — средства городского бюджета. Строители зашли на объект в июле 2022-го и справились за полтора года. Общая площадь красавицы-школы составила 25 тысяч квадратных метров. В одну смену здесь могут учиться 1100 тысячи детей.
— Сюда было закуплено новое оборудование на 217,8 миллиона рублей, из которых 18,3 миллиона из бюджета города.
Благодаря этому школа оснащена современной мебелью и техникой. Для ребят работают актовый зал на 400 мест с концертным оборудованием, читальный и конференц-зал, библиотечно-информационный центр, коворкинги — детский, молодежный и для педагогов. Для физического развития юных ростовчан на территории школы построен легкоатлетический стадион, футбольное поле, три спортзала, в том числе и для занятий хореографией. А за здоровьем учеников будут следить в трех специально оборудованных кабинетах медпункта.
Школьная столовая полного цикла готова принимать одновременно 600 учеников. Она оснащена профессиональным оборудованием для приготовления горячих обедов на месте.
— Пусть учеба в новых школах приносит только радость. Отличных знаний и оценок всем ученикам в новом учебном году! — пожелал Алексей Логвиненко.