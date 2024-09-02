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Жителей Уфы предупредили об эвакуации автомобилей

В Уфе жителей предупредили об эвакуации автомобилей. Об этом сообщает администрация города.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Спецкомиссия выявляет и обследует брошенные и разукомплектованные машины, рассматривает заявления жителей. Очередные рейды прошли в конце августа во всех районах Уфы. Всего обследовали 131 автомобилей. На 7️0️ брошенных, бесхозяйных и разукомплектованных автомобилях размещены уведомления о необходимости добровольного перемещения. 18 автомобилей не были признаны брошенными, а еще 43 — не нашли на месте.

За хранение автомобиля на спецстоянке с собственника (владельца) будет взиматься плата за каждые полные сутки его нахождения с момента принудительного перемещения до выдачи транспортного средства собственнику, согласно действующему законодательству.