Жителей Уфы предупредили об эвакуации автомобилей

Спецкомиссия выявляет и обследует брошенные и разукомплектованные машины, рассматривает заявления жителей. Очередные рейды прошли в конце августа во всех районах Уфы. Всего обследовали 131 автомобилей. На 7️0️ брошенных, бесхозяйных и разукомплектованных автомобилях размещены уведомления о необходимости добровольного перемещения. 18 автомобилей не были признаны брошенными, а еще 43 — не нашли на месте.