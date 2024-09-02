Симптомы, признаки и последствия легочной болезни EVALI: комментарии врачей-пульмонологов

В России один из первых случаев заболевания EVALI был зафиксирован в июле 2021 года. 17-летний подросток с признаками серьезной пневмонии и системной интоксикацией был доставлен в Морозовскую больницу в Москве. За две недели до поступления в клинику у него начались одышка и кашель, повысилась температура тела, появились рвота и боли в брюшной полости. В течение полумесяца он похудел на 10 килограммов.