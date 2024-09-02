Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве рассказали, какие вещи теряли пассажиры в терминалах и поездах Аэроэкспресса

Более 200 предметов удалось вернуть владельцам.

Летом в поездах и терминалах Аэроэкспресса пассажиры оставили свыше 1 200 предметов. Об этом рассказал перевозчик.

В списке забытых вещей значатся билет на спектакль, воздушный змей, ведро с помидорами и дипломная работа.

Владельцам удалось вернуть лишь 235 предметов. Остальные остались невостребованными, в том числе, выпускная квалификационная работа.

У пассажиров есть шанс вернуть утраченное, обратившись к сотрудникам компании. Правда, помидоры не удастся получить назад. Продукты на складах потерянных вещей не хранятся.