В Москве рассказали, какие вещи теряли пассажиры в терминалах и поездах Аэроэкспресса

Летом в поездах и терминалах Аэроэкспресса пассажиры оставили свыше 1 200 предметов. Об этом рассказал перевозчик.
В списке забытых вещей значатся билет на спектакль, воздушный змей, ведро с помидорами и дипломная работа.
Владельцам удалось вернуть лишь 235 предметов. Остальные остались невостребованными, в том числе, выпускная квалификационная работа.
У пассажиров есть шанс вернуть утраченное, обратившись к сотрудникам компании. Правда, помидоры не удастся получить назад. Продукты на складах потерянных вещей не хранятся.