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В Батайске завершили расследование о фиктивной постановке на учет иностранцев

Следователи завершили расследование дела о фиктивной постановке на учет иностранцев в Батайске.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске завершили расследование уголовного дела о фиктивной постановке на учет иностранцев. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области 2 сентября.

Следователи выяснили, что мужчина с мая по июль этого года сделал фиктивную постановку на учет шести приезжим гражданам. При этом, он знал, что они не будут проживать по данному адресу.

Когда об этом узнали правоохранители, то в отношении него возбудили дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации».