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«Дочь здесь, но приехать к ней не можем»: Марию Дапирку, осужденную во Вьетнаме за перевозку наркотиков, перевели в колонию под Ростовом спустя 10 лет

Почему мать вернувшейся из вьетнамской тюрьмы Дапирки пока не может увидеть дочь в колонии под Ростовом.

Источник: Комсомольская правда

В 2014 году ростовчанку Марию Дапирку задержали в аэропорту во Вьетнаме с крупной партией наркотиков. Спустя четыре года ее приговорили к пожизненному заключению в местной тюрьме.

Родные осужденной уверены: запрещенные вещества Марии подкинул жених. Сама женщина неоднократно подавала прошения о переводе на родину.

И вот, спустя десять лет, ростовчанка вернулась в Россию. Теперь она будет отбывать наказание в Ростовской области.

— Дочку привезли в Азов еще на прошлой неделе. 26 августа мы получили письмо о переводе, — сообщила в беседе с «КП — Ростов-на-Дону» Ольга, мама Марии.

Мария летела домой, когда во время пересадки ее задержали во Вьетнаме. Фото: соцсети Марии Дапирка

«СЕЙЧАС МАША НА КАРАНТИНЕ».

За десять лет, которые Мария провела за решеткой в Вьетнаме, она лишь дважды говорила с мамой по телефону. Это произошло, когда российскому консулу во время визита разрешали дать ростовчанке трубку. Ольга ждет, когда наконец сможет не только услышать, но и увидеть любимую дочь.

— Мы знаем, что дочка в Азове. Но приехать к ней пока нельзя — Маша еще на карантине. Ждем, когда можно будет увидеться. В письме было указано, что на свидание пускают не чаще четырех раз в год и не больше двух взрослых за раз. Пока младший сын в армии, поедем на встречу со старшим. Уже собираю дочери передачку.

Дочь писала матери письма и рисовала открытки. Фото: соцсети Марии Дапирка

А еще Ольга уже сейчас думает, какие шаги предпринять, чтобы у дочери появилась возможность освободиться раньше. С учетом десяти лет за решеткой во Вьетнаме ростовчанка уже большую часть срока отсидела.

— Адвокат сказал, что через три месяца можно будет подавать соответствующие прошения. Мы надеемся, что получится добиться условно-досрочного освобождения или президентского помилования.

СОБИРАЛАСЬ ПОЗНАКОМИТЬ ЖДЕНИХА С СЕМЬЕЙ.

Напомним, до задержания ростовчанка почти год жила в Таиланде. В этой стране она работала гидом и копила деньги на квартиру на родине. Но планы изменились, когда девушка встретила нигерийца Ника. Между россиянкой и иностранцем завязался роман, и вскоре они съехались. Родные Дапирки говорят, что она собиралась выйти замуж за бойфренда и познакомить его с семьей. По словам близких, тем злополучным рейсом Мария должна была лететь с Ником.

Но в последний момент, у Ника якобы не получилось полететь вместе с невестой. Он подарил ей чемодан и обещал прибыть в Россию немного позже. Мария отправилась одна. И при пересадке на стыковочный рейс во вьетнамском Хошимине на нее обратила внимание охрана аэропорта. Во время досмотра в чемодане у ростовчанки нашли 2,7 кг наркотиков. Ее задержали.

Семья утверждает, что запрещенные вещества находились в потайном кармане, о котором дочь и не догадывалась. Мама ростовчанки уверена, что их подбросил тот самый Ник.

Ростовчанка отправлялась в Таиланд работать гидом. Фото: соцсети Марии Дапирка

«ДОЧЬ СТАРАЛАСЬ НЕ ТЕРЯТЬ ОПТИМИЗМА».

Обвинения против Марии были серьезными. По законодательству Вьетнама перевозка наркотиков карается смертной казнью. Так что речь шла не просто о защите россиянки в суде, но и о спасении ее жизни.

Лишь спустя четыре года суд решил приговорить дончанку к пожизненному заключению.

— Маша старалась не терять оптимизма, не расстраивать нас. Даже попросила прислать краски и потом передавала вместе с консулом открытки, которые сама рисовала ко всем праздникам.

Ростовчанка год прожила в Таиланде. Фото: соцсети Марии Дапирка

В неволе ростовчанка плела рыбацкие сети, выращивала овощи, которыми могла разбавить скудное меню из риса. В последние пару лет Марию перевели в другую тюрьму, куда даже консула пускали не раз в квартал, а раз в полгода.

Все эти годы родные Дапирки надеялись, что ее все-таки переведут в Россию. Во-первых, у нас нет пожизненного срока для женщин. Во-вторых, здесь в отличие от далекого Вьетнама можно рассчитывать на свидания.

В феврале 2023 года ростовский суд одобрил перевод Марии, назначив наказание в рамках российского права. Во Вьетнаме могли и не принимать в расчет это решение, но спустя полтора года пошли навстречу и передали осужденную.