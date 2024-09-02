«Дочь здесь, но приехать к ней не можем»: Марию Дапирку, осужденную во Вьетнаме за перевозку наркотиков, перевели в колонию под Ростовом спустя 10 лет

В 2014 году ростовчанку Марию Дапирку задержали в аэропорту во Вьетнаме с крупной партией наркотиков. Спустя четыре года ее приговорили к пожизненному заключению в местной тюрьме.
Родные осужденной уверены: запрещенные вещества Марии подкинул жених. Сама женщина неоднократно подавала прошения о переводе на родину.
И вот, спустя десять лет, ростовчанка вернулась в Россию. Теперь она будет отбывать наказание в Ростовской области.
— Дочку привезли в Азов еще на прошлой неделе. 26 августа мы получили письмо о переводе, — сообщила в беседе с «КП — Ростов-на-Дону» Ольга, мама Марии.
«СЕЙЧАС МАША НА КАРАНТИНЕ».
За десять лет, которые Мария провела за решеткой в Вьетнаме, она лишь дважды говорила с мамой по телефону. Это произошло, когда российскому консулу во время визита разрешали дать ростовчанке трубку. Ольга ждет, когда наконец сможет не только услышать, но и увидеть любимую дочь.
— Мы знаем, что дочка в Азове. Но приехать к ней пока нельзя — Маша еще на карантине. Ждем, когда можно будет увидеться. В письме было указано, что на свидание пускают не чаще четырех раз в год и не больше двух взрослых за раз. Пока младший сын в армии, поедем на встречу со старшим. Уже собираю дочери передачку.
А еще Ольга уже сейчас думает, какие шаги предпринять, чтобы у дочери появилась возможность освободиться раньше. С учетом десяти лет за решеткой во Вьетнаме ростовчанка уже большую часть срока отсидела.
— Адвокат сказал, что через три месяца можно будет подавать соответствующие прошения. Мы надеемся, что получится добиться условно-досрочного освобождения или президентского помилования.
СОБИРАЛАСЬ ПОЗНАКОМИТЬ ЖДЕНИХА С СЕМЬЕЙ.
Напомним, до задержания ростовчанка почти год жила в Таиланде. В этой стране она работала гидом и копила деньги на квартиру на родине. Но планы изменились, когда девушка встретила нигерийца Ника. Между россиянкой и иностранцем завязался роман, и вскоре они съехались. Родные Дапирки говорят, что она собиралась выйти замуж за бойфренда и познакомить его с семьей. По словам близких, тем злополучным рейсом Мария должна была лететь с Ником.
Но в последний момент, у Ника якобы не получилось полететь вместе с невестой. Он подарил ей чемодан и обещал прибыть в Россию немного позже. Мария отправилась одна. И при пересадке на стыковочный рейс во вьетнамском Хошимине на нее обратила внимание охрана аэропорта. Во время досмотра в чемодане у ростовчанки нашли 2,7 кг наркотиков. Ее задержали.
Семья утверждает, что запрещенные вещества находились в потайном кармане, о котором дочь и не догадывалась. Мама ростовчанки уверена, что их подбросил тот самый Ник.
«ДОЧЬ СТАРАЛАСЬ НЕ ТЕРЯТЬ ОПТИМИЗМА».
Обвинения против Марии были серьезными. По законодательству Вьетнама перевозка наркотиков карается смертной казнью. Так что речь шла не просто о защите россиянки в суде, но и о спасении ее жизни.
Лишь спустя четыре года суд решил приговорить дончанку к пожизненному заключению.
— Маша старалась не терять оптимизма, не расстраивать нас. Даже попросила прислать краски и потом передавала вместе с консулом открытки, которые сама рисовала ко всем праздникам.
В неволе ростовчанка плела рыбацкие сети, выращивала овощи, которыми могла разбавить скудное меню из риса. В последние пару лет Марию перевели в другую тюрьму, куда даже консула пускали не раз в квартал, а раз в полгода.
Все эти годы родные Дапирки надеялись, что ее все-таки переведут в Россию. Во-первых, у нас нет пожизненного срока для женщин. Во-вторых, здесь в отличие от далекого Вьетнама можно рассчитывать на свидания.
В феврале 2023 года ростовский суд одобрил перевод Марии, назначив наказание в рамках российского права. Во Вьетнаме могли и не принимать в расчет это решение, но спустя полтора года пошли навстречу и передали осужденную.