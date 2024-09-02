«Дочь здесь, но приехать к ней не можем»: Марию Дапирку, осужденную во Вьетнаме за перевозку наркотиков, перевели в колонию под Ростовом спустя 10 лет

— Мы знаем, что дочка в Азове. Но приехать к ней пока нельзя — Маша еще на карантине. Ждем, когда можно будет увидеться. В письме было указано, что на свидание пускают не чаще четырех раз в год и не больше двух взрослых за раз. Пока младший сын в армии, поедем на встречу со старшим. Уже собираю дочери передачку.