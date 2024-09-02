В Ростовской области суд оштрафовал больницу за халатное отношение к пациентке

В Ростовской области суд оштрафовал медицинское учреждение за халатное отношение к пациентке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Росздравнадзора.
Согласно опубликованной информации, пациентка находилась на лечении в ГБУ РО «Специализированная инфекционная больница». Когда жительнице Новочеркасска стало хуже, то ее не перевели вовремя в реанимацию.
— Также не были выполнены рекомендации анестезиолога-реаниматолога, консультировавшего пациентку, — говорится в сообщении.
Суд Новочеркасска оштрафовал больницу на 75 тысяч рублей. Также все материалы направили в СК для принятия процессуальных решений.