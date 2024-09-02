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В Ростовской области суд оштрафовал больницу за халатное отношение к пациентке

Жительницу Новочеркасска не перевели вовремя в реанимацию.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области суд оштрафовал медицинское учреждение за халатное отношение к пациентке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Росздравнадзора.

Согласно опубликованной информации, пациентка находилась на лечении в ГБУ РО «Специализированная инфекционная больница». Когда жительнице Новочеркасска стало хуже, то ее не перевели вовремя в реанимацию.

— Также не были выполнены рекомендации анестезиолога-реаниматолога, консультировавшего пациентку, — говорится в сообщении.

Суд Новочеркасска оштрафовал больницу на 75 тысяч рублей. Также все материалы направили в СК для принятия процессуальных решений.