В возрасте 52 лет скончалась вокалистка Crazy P Даниэль Мур

Стало известно о кончине Даниэль Мур, солистки Crazy P. Эту печальную новость сообщили ее коллеги по группе в своих социальных сетях. Как они написали, Даниэль умерла при «внезапных и трагических обстоятельствах». Ей было 52 года.
Участники Crazy P поделились своими эмоциями в заявлении.
Она так много дала нам, и мы так сильно ее любили. Наши сердца разбиты. Нам нужно время, чтобы осознать, что это произошло. Даниэль прожила жизнь, наполненную любовью, состраданием, общностью и музыкой. Она прожила замечательную жизнь. Мы будем скучать по ней всем сердцем.
Crazy P
музыкальная группа.
Даниэль Мур выросла недалеко от Манчестера и присоединилась к электронной группе Crazy P в начале 2000-х. Вместе они выпустили семь студийных альбомов, пишет The Guardian. Вокалистку полюбили за ее выразительное пение и мастерство выступлений. Мур также была известна как диджей.
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