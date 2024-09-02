В возрасте 52 лет скончалась вокалистка Crazy P Даниэль Мур

Она так много дала нам, и мы так сильно ее любили. Наши сердца разбиты. Нам нужно время, чтобы осознать, что это произошло. Даниэль прожила жизнь, наполненную любовью, состраданием, общностью и музыкой. Она прожила замечательную жизнь. Мы будем скучать по ней всем сердцем.