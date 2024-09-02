Эффективные способы вернуть одежде белизну в домашних условиях

Синтетические ткани портятся от горячей воды, а лен и хлопок отбеливать нужно в очень горячей воде, отметила в беседе с «Газетой.Ru» профессор кафедры товарной экспертизы и таможенного дела РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Пехташева. Она также подчеркнула, что с вещами, где есть металлические элементы (декор, фурнитура), следует обращаться с осторожностью, так как они могут окислиться под воздействием перекиси водорода или нашатырного спирта.