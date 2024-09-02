Обыски прошли у председателя Октябрьского суда Ростова-на-Дону

Правоохранители провели обыски у председателя Октябрьского суда Ростова-на-Дону. Об этом сообщает 1rnd.ru со ссылкой на собственный источник.
Согласно опубликованной информации, обыски прошли 2 сентября. В издании предполагают, что причина связана с так называемым делом ростовских судей. Отметим, что на должность председателя Октябрьского райсуда Ростова он был назначен в апреле прошлого года.
Отметим, что сейчас в СИЗО находятся экс-председатель Ростовского областного суда, ее заместитель, а также глава управления судебного департамента Ростовской области.