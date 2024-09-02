Звук запустил новый большой раздел для детей и родителей — «Звук Дети»

HiFi-стриминг Звук поделился новым проектом, получившим название «Звук Дети». Раздел станет отличным помощником для родителей, ведь с его помощью можно проводить время с детьми с большей пользой, при этом тратя меньше усилий.
В новом разделе самые маленькие пользователи смогут насладиться музыкой, которая им точно понравиться, с помощью трех уникальных волн детского радио. Они специально разделены по возрастам: 0−3 года, 3−6 лет, 6−10 лет.
Кроме этого, в «Звук Дети» собрана большая коллекция сказок: от Шарля Перо до Павла Бажова. Также здесь можно послушать подкасты и аудиокниги для обучения и развлечения. А рубрика «Сон» поможет быстрее уснуть, даже если совсем не спится.
Про подростков тоже не забыли — в новом проекте представлены рубрики «Учимся» и «Лекции для школьников».
В подразделе «Для родителей», у которого нет аналогов на рынке, взрослые могут узнать, как сделать свое родительство более комфортным. Здесь и интервью психологов, и рекомендации врачей, и даже календарь беременности.
Детям точно не будет одиноко, ведь сопровождать их в мире контента будет симпатичный персонаж — зверек Звуш с длинными ушами.
Большой раздел доступен совершенно бесплатно в рамках подписки Прайм. Найти его можно в главном меню приложения.
Ранее HiFi-стриминг Звук узнал, какие звуки и музыка ассоциируются у россиян со школой.