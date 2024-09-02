Звук запустил новый большой раздел для детей и родителей — «Звук Дети»

Кроме этого, в «Звук Дети» собрана большая коллекция сказок: от Шарля Перо до Павла Бажова. Также здесь можно послушать подкасты и аудиокниги для обучения и развлечения. А рубрика «Сон» поможет быстрее уснуть, даже если совсем не спится.