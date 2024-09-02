Круиз-фестиваль «Бархатный шансон» стартует в сентябре на теплоходе из Сочи

Морской фестиваль «Бархатный шансон» пройдет с 14 по 21 сентября, в рамках которого любители музыки на неделю смогут отправиться в морской круиз с известными исполнителями в данном жанре Ярославом Сумишевским, Евгением Григорьевым, Алексеем Петрухиным, группами «Лесоповал», «Хорошая песня» и многими другими. В этом году теплоход пойдет по новому маршруту из Сочи с заходом в Стамбул.
Во время отдыха гостей ожидают концерты на теплоходе каждый вечер. Но главное, что они смогут общаться с любимыми исполнителями.
«Артисты и зрители фестиваля находятся на лодке, с которой не убежать, поэтому они обедают в одних и тех же ресторанах, ходят по одним и тем же палубам, загорают у одних и тех же бассейнах, то есть они знакомятся», — сообщил главный редактор «Радио Шансон» Рустем Ахметшин.
Как добавил генеральный директор Krutoy Media Эдуард Оганесян, в этом фестиваль «Бархатный шансон» — юбилейный, он будет проводиться в 20-й раз. На круизном лайнере отправятся больше 10 известных исполнителей шансона. Звездным участникам путешествия будут выданы наградные статуэтки, а гости смогут поучаствовать в новых рекордах. Специально для этого в круиз отправятся эксперты Книги рекордов России.
Ранее, 2 сентября, сообщалось, что в Москве завершился XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который проходил с 23 августа по 1 сентября. Церемония закрытия мероприятия прошла на Красной площади. Тема фестиваля в этом году называлась «Защитникам Отечества посвящается». Участниками стали лучшие отечественные оркестры, музыкальные коллективы из разных стран. Всего выступили порядка 30 коллективов, в том числе 11 иностранных — из Белоруссии, Венесуэлы, Гвинеи, Египта, Китая, Таиланда, Турции и ЮАР. На трибунах также присутствовали участники специальной военной операции.