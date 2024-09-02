Круиз-фестиваль «Бархатный шансон» стартует в сентябре на теплоходе из Сочи

«Артисты и зрители фестиваля находятся на лодке, с которой не убежать, поэтому они обедают в одних и тех же ресторанах, ходят по одним и тем же палубам, загорают у одних и тех же бассейнах, то есть они знакомятся», — сообщил главный редактор «Радио Шансон» Рустем Ахметшин.