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Ростов-на-Дону накрыла пыльная буря

2 сентября Ростов-на-Дону накрыла пыльная буря.

Источник: Комсомольская правда

В Ростов-на-Дону пришла пыльная буря. Об этом жители города сообщили 2 сентября. Кадры пыльной бури горожане опубликовали в местных пабликах в социальных сетях.

На фото видно, как город окутан пылью, которая оседает на поверхностях. Отметим, что такое явление уже было в донской столице осенью 2010 года.

Кроме того, буря накрыла и другие районы Ростовской области. Так, в Волгодонске жители тоже поделились кадрами города, попавшего «в плен» пыли. Дончанам стоит быть внимательнее при выходе на улицу, это касается и автомобилистов.