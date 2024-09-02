Ростов-на-Дону накрыла пыльная буря

В Ростов-на-Дону пришла пыльная буря. Об этом жители города сообщили 2 сентября. Кадры пыльной бури горожане опубликовали в местных пабликах в социальных сетях.
На фото видно, как город окутан пылью, которая оседает на поверхностях. Отметим, что такое явление уже было в донской столице осенью 2010 года.
Кроме того, буря накрыла и другие районы Ростовской области. Так, в Волгодонске жители тоже поделились кадрами города, попавшего «в плен» пыли. Дончанам стоит быть внимательнее при выходе на улицу, это касается и автомобилистов.