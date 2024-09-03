«Зеленые» офисы впервые появятся в России

«В 2022 году РЭО разработал стандарт “Зеленый офис”, направленный на создание экологичных офисов. В нем собраны требования, следование которым позволит организациям создать благоприятный микроклимат для сотрудников, внедрять экологическую инфраструктуру, а также экономить природные ресурсы, которые используются в офисе. Использование стандарта позволит организациям сформировать имидж экологически ответственной компании, а главное — снизить воздействие на окружающую среду и уменьшить антропогенный след», — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.