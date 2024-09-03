Первый на Луне: в кинотеатрах лидирует мультфильм про инопланетного зверька

Анимационный сериал «Лунтик», который существует уже 18 лет, наконец-то обрел полнометражную форму. Фильм про обаятельного зверька с Луны, покрытого сиреневой шерстью, снял один из самых именитых российских аниматоров Константин Бронзит, который стоял у истоков проекта вместе с его создателем Александром Боярским и продюсером Сергеем Сельяновым. Нет ничего удивительно в том, что в последний уикенд летних каникул «Лунтик» собрал солидную сумму в 108 млн рублей — это идеальный выбор для похода в кино с детьми перед первым школьным днем. При этом, как отметил сам режиссер, мультфильм будет интересен не только детям, но и родителям.