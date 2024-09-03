Первый на Луне: в кинотеатрах лидирует мультфильм про инопланетного зверька

Лидером проката последнего летнего уикенда стал полнометражный «Лунтик», собравший 108 млн рублей. «Ворон» уступил ему первое место, переместившись на одну позицию вниз, зато разница между сборами релизов — 70 млн рублей. Третье место, в рамках предсеансового обслуживания, держится за «Чужим: Ромулом» — если считать, что он идет в паре исключительно с короткометражкой «Неприметная история».
Анимационный сериал «Лунтик», который существует уже 18 лет, наконец-то обрел полнометражную форму. Фильм про обаятельного зверька с Луны, покрытого сиреневой шерстью, снял один из самых именитых российских аниматоров Константин Бронзит, который стоял у истоков проекта вместе с его создателем Александром Боярским и продюсером Сергеем Сельяновым. Нет ничего удивительно в том, что в последний уикенд летних каникул «Лунтик» собрал солидную сумму в 108 млн рублей — это идеальный выбор для похода в кино с детьми перед первым школьным днем. При этом, как отметил сам режиссер, мультфильм будет интересен не только детям, но и родителям.
— Сработал важнейший для нашего рынка компонент успеха — узнаваемый бренд, — прокомментировала президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова. — В этой нише нет конкурентов, что гарантировало успех на первом уикенде. В начале осени с возвращением из отпусков и началом учебного года у «Лунтика» есть все шансы оставаться в топе и продолжать генерировать кассу.
Жестокий мистический боевик «Ворон» Руперта Сандерса, провалившийся в американском прокате и разгромленный критиками, по-прежнему входит в число лидеров российского бокс-офиса. В США он едва дотянул до $8,6 млн, что при бюджете в $50 млн можно назвать сокрушительным провалом.
Невозможно не вспомнить о злом роке, довлеющим над проектом: на съемках оригинального фильма в 1994 году трагически погиб исполнитель главной роли Брэндон Ли, а три сиквела «Ворона» никак не назовешь успешными. При этом в России новую экранизацию готического комикса явно ждали: за две недели она собрала 158 млн рублей, то есть порядка $1,7 млн.
Как объясняет Ольга Зинякова, «это ремейк легендарного фильма, и в мире сложился культ вокруг первой картины с Брэндоном Ли. В итоге мистическая аура и интерес к голливудским блокбастерам позволили фильму заработать и привлечь любителей триллеров, комиксов и хорроров».
«Чужой: Ромулус» держит марку, спрятавшись за названием «Неприметная история». Впрочем, под этим названием могут скрываться и другие неофициальные западные релизы. В любом случае космический хоррор, который вышел в России в прокат на две недели позже всех, уже считается вторым по прибыли фильмом франшизы. В мировом прокате он собрал $285 млн, не догнав только «Прометея» Ридли Скотта с его $402 млн.
Французский боевик «Ларго Винч: Гнев прошлого» Оливье Массе-Депасса («Материнский инстинкт») неплохо стартовал на четвертом месте. Это уже третья часть франко-бельгийского ответа бондиане, рассчитанная прежде всего на мужскую аудиторию, причем без звезд первой величины. Если, конечно, не считать Джеймса Франко, для которого это стало возращением в кино после пятилетней паузы: актер и режиссер потерял все предложения работы из-за обвинений студенток его киношколы в сексуальном домогательстве. Как отмечают критики, это лучший фильм франшизы и знакомство с предыдущими двумя частями перед просмотром триквела не требуется.
— Фильм провалился в прокате на родине, но на излете лета попал в топ российского бокс-офиса благодаря отсутствию более ярких аналогов, — полагает Ольга Зинякова. — Две предыдущие части собрали сопоставимые суммы в российском прокате, и продолжение стартовало в рамках ожиданий. Если бы не успех «Ворона», фильм бы посмотрело еще больше зрителей.
Рядом идут испанский мультфильм «Как приручить бизона» и отечественный фантастический экшен «Пираты галактики Барракуда», рассчитанные на подростков.
А вот потенциальный фаворит зрительниц, ретромелодрама «Подростки: Первая любовь» с Еленой Лядовой, Никитой Кологривым и хитами 1990-х, заняла лишь 8-е место с 8 млн прибыли. Его обгоняет слегка сдавший позиции детективный хоррор «Собиратель душ» с Николасом Кейджем, который продолжает идти в кино и собирать деньги (внушительные 374 млн рублей).
Вышедший в повторный прокат «Мой сосед Тоторо», шедевр Хаяо Миядзаки 1988 года, попал на девятое место рейтинга, что только доказывает вместе любовь зрителей к анимации. Совсем чуть-чуть отстает от него хоррор «Меган: к вашим услугам», не имеющий отношения к хиту студии Blumhouse «МЗГАН», зато с Меган Фокс в главной роли. В самом низу списка примостился «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом, вышедший в прокат через полгода после появления на цифровых платформах.
В ближайший уикенд зрителей ждут комедия Владимира Котта «Обе две», история непростых взаимоотношений дочери и матери «Планета Джанетт» и китайская драма «Черный пес», отмеченная призом в Каннах.