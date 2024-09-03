Наши герлз: каким получился сериал про группу «Комбинация»

Во вторник, 3 сентября, состоится большая светская премьера нового сериала «Комбинация», а 6 сентября он выйдет на Wink и станет практически обязательным к просмотру. Идеально вписывающийся в тренд моды на 80-е, проект еще и обращается к творчеству одной из самых популярных групп того времени — хулиганского герлз-бенда, песни которого распевала вся страна. Девушки в коротких юбках, озорные, временами злые тексты на грани фола, крепкие парни в качалках, «афганцы» — всего этого в первых двух эпизодах сериала уже достаточно, чтобы признать простой факт: получился хит. «Известия» ознакомились с шоу до премьеры и делятся впечатлениями.
Два первых эпизода «Комбинации» — это развернутая экспозиция. Возможно, слишком длинная, потому что зрителя долго готовили к тому, что будут песни и что эти песни записаны актрисами заново, а не фонограмма с первых альбомов группы. Елизавета Базыкина поет за Татьяну Иванову, Анастасия Уколова — за Алену Апину. Нам предстоит познакомиться с юными певицами и понять, каким образом они попали в ансамбль и с какими трудностями столкнулись.
Поскольку история эта рассказывается небыстро, то мы услышим только два трека — Russian Girls на заставке и рок-н-ролльную «Хэй, мама», причем последнюю, пожалуй, чуть больше, чем она того заслуживает. Но как еще быть, если авторы сериала решили максимально приблизиться к тому, как всё случилось на самом деле? Тут все названы своими именами, и даже Бари Алибасов здесь сыгран Аскаром Ильясовым так, что мгновенно идентифицируется за первые несколько секунд.
Как ни странно, «Комбинация» воспринимается практически сиквелом «Слова пацана», особенно первой редакции финальной серии. Там, где комсомольцы превращались в фарцовщиков и производителей вареных джинсов. Там Никита Кологривый играл Кащея — и вот здесь мы встречаем того же Кологривого, словно бы Кащей призадумался над своим шатким пацанским статусом, обзавелся семьей и надел милицейские погоны сотрудника ОБХСС. И стал Александром Шишининым, авантюристом, таким немного Остапом Бендером.
Поэтому и «Комбинация» звучит не как отсылка к женскому белью, а как к эпосу Ильфа и Петрова. Шишинин — главный герой сериала. Селф-мейд-продюсер, который на наших глазах с нуля познает реалии зарождающегося шоу-бизнеса, регулярно получает по физиономии, падает и встает, собирает группу, толком не понимая, чего от нее хочет. И единственное его требование к текстам и девушкам — чтобы лично у него от их песни побежали мурашки по телу. Если есть мурашки, значит, всё получается.
Метафора очень красивая. И при этом требовательная к создателям самого сериала, потому что зритель тоже хочет мурашек, чтобы смотреть дальше. Режиссер Никита Власов («Мажор в Сочи», «Лада Голд») понимает, как много уже всего было снято про 80-е с момента выхода «Груза 200» Алексея Балабанова. Именно с этой скандальной картины в наше кино вошла мода на тот период и очень медленно добралась до массового телевизионного продукта.
Ставка сделана прежде всего на актерский талант и харизму Никиты Кологривого, который на своих плечах вытащил уже немало трудных фильмов и сериалов. Во вторую очередь — на собственно песни группы «Комбинация», которые сегодня звучат настолько экзотично, что хочется их переслушивать снова и снова, открывая для себя иногда почти историософские смыслы в этих мотивчиках.
Третье — колорит эпохи, куда входят дома культуры, подпольные студии звукозаписи, рок-клубы, отделения милиции. Несомненная заслуга создателей сериала «Комбинация» в том, что они создали целую вселенную в пределах провинциального городка, и ты веришь в каждый номер старенького «Икаруса», хотя, если присматриваться внимательно и строго, наверняка найдется немало такого, что аутентичностью не отличается. Просто это не успеваешь заметить, потому что темп у сериала убойный и событий на первые два эпизода очень много.
Единственное, что действительно сильно режет глаз, — «любительские видеосъемки», которые часто прерывают действие. Они выглядят как будто фрагменты какого-нибудь фильма Жоры Крыжовникова, стилизованного под ролики в YouTube. В этом смысле фильм проигрывает, например, «Ровеснику» Федора Кудрявцева, который только что получил на фестивале «Окно в Европу» в Выборге приз за лучший дебют. Там VHS-хроника настолько тонко стилизована, что в нее веришь. Здесь, в «Комбинации», веришь, даже несмотря на то что видишь, насколько она условна.
Но самое интригующее в «Комбинации» — тема Афганистана, которая заявлена уже на начальных титрах сериала, а потом регулярно вторгается в повествование. Это и окопные песни, которые звучат на местных концертах, и ветераны боевых действий, которым так важно собираться вместе. Это некая новая порода людей, она еще не интегрирована в общество, но уже сознает себя как важную силу, и мы прекрасно знаем, сколькими смыслами впоследствии обросло слово «афганец».
Авторы сериала устраивают боевое крещение новой группы именно в этой аудитории, особенно требовательной, чуткой, но и ранимой. «Комбинация» (в тот момент еще группа «Анжелика») проходит проверку на фальшь, сдает экзамен, но мы понимаем, что в этот самый момент завязываются какие-то новые узелки. И они впоследствии будут работать на сюжет, достаточно увидеть, как крепко обнимается с «афганцами» герой Кологривого, чтобы понять это.
Какой период будет охватывать действие всего сериала, сказать трудно. Скорее всего, 1988 годом дело не ограничится, и социальный пафос песен группы, своего рода публицистики перестройки, будет не раз сталкиваться с кризисами советской действительности того времени, и молодому зрителю станет понятно чуть больше и про «два кусочека колбаски», и про «крутых и всяких деловых», и про «бухгалтера».
А если говорить о мурашках, которые стопроцентно случатся, то это произойдет в замечательной сцене, где Кологривый и Игорь Черневич дуэтом поют Yellow Submarine на берегу Волги. Эта комбинация сложилась безошибочно, а то, что от Битлов авторы сериала ухитрились протянуть ниточку к «Рашн герлз», — мастерство, от которого дух захватывает.