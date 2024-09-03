Наши герлз: каким получился сериал про группу «Комбинация»

Поскольку история эта рассказывается небыстро, то мы услышим только два трека — Russian Girls на заставке и рок-н-ролльную «Хэй, мама», причем последнюю, пожалуй, чуть больше, чем она того заслуживает. Но как еще быть, если авторы сериала решили максимально приблизиться к тому, как всё случилось на самом деле? Тут все названы своими именами, и даже Бари Алибасов здесь сыгран Аскаром Ильясовым так, что мгновенно идентифицируется за первые несколько секунд.