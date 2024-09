Накликать билет: цены на k-pop-концерты превысили 100 тыс. рублей

Корейская группа Stray Kids в полной мере оправдывает свой слоган Everywhere all around the world — «Везде и по всему миру». Дебютировавший в 2018 году бойз-бэнд под крылом лейбла JYP Entertainment сегодня и вправду известен во всем мире: релизы мгновенно занимают верхние строчки в музыкальных чартах, крупные модные дома вроде Versace или Louis Vuitton делают участников группы лицами рекламных кампаний, и, конечно же, Stray Kids продолжают собирать полные стадионы на своих концертах.