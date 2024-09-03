Накликать билет: цены на k-pop-концерты превысили 100 тыс. рублей

— До этого в Корее такого не было. В итоге я покупала билеты через подругу, которая там жила, она его оплатила. Многие покупали через посредников или перекупов, кто-то также через знакомых. Еще один плюс поездки на концерт в Сеул — фиксированная цена на любое место в зале. Я покупала билет за 153 тыс. вон — чуть больше 11 тыс. рублей. Если брать у перекупов, то у них цена бывает в два-три раза дороже, но их я рассматривала в последнюю очередь. Слава богу, мы купили билет самостоятельно, потому что я заплатила за него по себестоимости, — добавила Лиза.