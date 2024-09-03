Накликать билет: цены на k-pop-концерты превысили 100 тыс. рублей

Поездка на концерт одной из самых популярных корейских групп Stray Kids, мировой тур которой стартовал в конце августа, может обойтись российским фанатам в сотни тысяч рублей. Россияне предпочитают лететь на концерт Stray Kids в Бангкок — спрос на эту группу здесь такой же высокий, билеты всё так же разлетаются за секунды, но на фоне безвизового режима этот вариант кажется самым удобным. Легальная покупка билетов возможна, но устроена громоздко: азиатские билетные системы не принимают российские банковские карты. На этом фоне появилось много простых, но не очень бюджетных предложений. «Известия» опытным путем выяснили, как устроена покупка билетов на k-pop-концерты, если вы живете в России.
Корейская группа Stray Kids в полной мере оправдывает свой слоган Everywhere all around the world — «Везде и по всему миру». Дебютировавший в 2018 году бойз-бэнд под крылом лейбла JYP Entertainment сегодня и вправду известен во всем мире: релизы мгновенно занимают верхние строчки в музыкальных чартах, крупные модные дома вроде Versace или Louis Vuitton делают участников группы лицами рекламных кампаний, и, конечно же, Stray Kids продолжают собирать полные стадионы на своих концертах.
В Россию группа приезжала только один раз — в 2019 году. На заре своей карьеры Stray Kids выступали в московском концертном клубе Adrenalin Stadium (ныне VK Stadium) в рамках своего первого европейского тура. Ажиотаж был уже тогда: все 7 тыс. билетов разлетелись в считаные минуты. Их стоимость начиналась от 3,5 тыс. рублей. Билет в VIP-зону стоил 11 тыс. рублей.
Популярность k-pop в России не сбавляет оборотов, но никто не знает, приедут ли в Россию как минимум в ближайшем будущем группы уровня Stray Kids, BTS или Ateez. Отказывать себе в удовольствии российские фанаты не собираются и планируют поездки на их концерты в другие страны.
24 августа у Stray Kids стартовал мировой тур DominATE в поддержку их нового альбома. По предварительной информации, группа выступит в 40 городах мира, пока анонсированы только концерты в Азии, а также выступления в Мельбурне и Сиднее. Старт тура по традиции дали в родной Южной Корее — для сеульской публики Stray Kids провели целых четыре концерта. На некоторые попали и россияне.
Услышать любимую группу живьем в родных для нее стенах — опыт уникальный, но не простой. Здесь сложная логистика в виде отсутствия прямого и бюджетного авиасообщения, особые условия покупки билетов и обязательное в Корее наличие членства в фанатском сообществе. Не стоит списывать со счетов и самих корейцев с боевым настроем как можно скорее выцепить билеты на лучшие места. Из России в Южную Корею в итоге едут настоящие смельчаки.
— Я планировала поехать на концерт в Сеул изначально. Понимала, как это будет тяжело и трудозатратно, но именно там начался путь Stray Kids, для них важно выступать там, важна поддержка в своей родной стране. Мне хотелось всё это почувствовать, побывать в их среде и в их атмосфере, посмотреть и саму Корею, — рассказала «Известиям» Лиза Бессонова из Пскова, которая попала на самые первые концерты нового тура.
Путешествие в Сеул — история не бюджетная, поэтому к концерту девушка начала готовиться за год. Тогда ни о датах тура Stray Kids, ни о городах не было конкретной информации. По словам собеседницы «Известий», самым сложным было приобрести билеты на сам концерт — в этом году в день предпродаж иностранным фанатам впервые заблокировали возможность оплатить билеты картами Visa и Mastercard.
— До этого в Корее такого не было. В итоге я покупала билеты через подругу, которая там жила, она его оплатила. Многие покупали через посредников или перекупов, кто-то также через знакомых. Еще один плюс поездки на концерт в Сеул — фиксированная цена на любое место в зале. Я покупала билет за 153 тыс. вон — чуть больше 11 тыс. рублей. Если брать у перекупов, то у них цена бывает в два-три раза дороже, но их я рассматривала в последнюю очередь. Слава богу, мы купили билет самостоятельно, потому что я заплатила за него по себестоимости, — добавила Лиза.
Еще одной причиной выбора сложной концертной локации стал сам стадион. Все четыре дня музыканты собирали фанатов на в KSPO DOME вместимостью 15 тыс. человек. Здесь работает правило: чем меньше зал, чем ближе ты к артисту.
— На других, более крупных концертных площадках очень большая конкуренция среди зрителей. Если брать билеты далеко, тебе уже менее комфортно. Перформансы Stray Kids — это не просто, когда артист вышел на сцену и спел в микрофон. У них всегда огромное шоу, где они поют без перерыва и выкладываются на 100%. Всё это вызывает огромную бурю эмоций. Поэтому я не пожалела ни денег, ни сил, потраченных на эту поездку. Подготовка была трудной, но я с удовольствием в следующий раз снова выберу Сеул, потому что это памятное и значимое место, — заключила девушка.
Самым популярным направлением у российских фанатов в туре Stray Kids, да и в целом у многих других популярных корейских исполнителей, остается Таиланд. В первую очередь это обусловлено отсутствием визового режима. Европа, которая появится в туре группы позже, территориально ближе, но попасть туда сейчас сложнее из-за трудностей с выдачей визы, дорогих авиабилетов, пересадок и курса валют. То же касается и североамериканской части тура. В Бангкок из России прямые перелеты есть, да и сам город не претендует на звание главного туристического в Таиланде, поэтому добраться сюда выйдет намного дешевле, чем в Паттайю или Пхукет.
Концерт Stray Kids в Бангкоке пройдет 14 декабря на национальном стадионе «Раджамангала» под открытым небом вместимостью около 50 тыс. человек. Есть взглянуть, что происходит внутри фанатских сообществ, складывается ощущение, что подавляющее большинство зрителей в Таиланде — россияне и жители стран СНГ. Поклонники Stray Kids, именующие себя STAY, создают в социальных сетях и мессенджерах чаты, где можно найти себе компанию, чтобы дешевле снять жилье и пойти на концерт. Ситуацию осложняет покупка билетов на само выступление.
— Я больше жду объявления европейского тура Stray Kids, но из-за непростой обстановки в мире есть риск вообще не получить визу, — поделилась с «Известиями» Елена из Санкт-Петербурга. — Очень грустный опыт у меня случился с миланским концертом Тейлор Свифт в этом году, когда я просто не успела вовремя получить итальянскую визу. На самом деле Бангкок — не моя туристическая мечта, но когда я увидела его в списке городов тура Stray Kids, решила не упускать возможность. К тому же, в Таиланд едет много моих русскоязычных друзей, которые живут в других странах. Благодаря одной из таких подруг я и смогла купить билеты.
Все сложности покупки билетов на k-pop испытала на себе и корреспондент «Известий». Двухдневные продажи на выступление в Бангкоке состоялись 29 и 30 августа. Первый день был отведен предпродажам, для которых была нужна регистрация на отдельной платформе. Второй день — общие продажи, здесь уже нужен аккаунт на официальном тайском сервисе Thaiticketmajor. Примечательно, что все билеты именные, а на последней платформе и вовсе нужно указать данные заграничного паспорта.
Если простые зрители и те, кто готов оценить общий формат шоу издали, останавливают свой выбор на дальних трибунах или балконах, то фанатам важнее попасть в сектора, располагающиеся как можно ближе к сцене. Разглядеть каждое движение в хореографии, снять на память лучший кадр и даже повзаимодействовать с музыкантами — привилегия оказавшихся в VIP-зоне. Билеты здесь стоят дороже, но на них и идет главная охота.
Продажи на концерт в Бангкоке открылись в 10:00 по местному времени или в 6:00 по Москве. Однако покупателям нужно пройти электронную очередь за час до продаж — она началась в 5:00 мск. Помимо иностранной банковской карты для оплаты билетов необходимо иметь стабильное интернет-подключение с хорошей скоростью. А еще — крепкую нервную систему: любая неполадка рискует выкинуть пользователя из этой очереди, и возможность поймать билет с хорошим местом становится всё призрачнее.
На радость тем, кто ментальным здоровьем рисковать не готов или просто не имеет возможности оплатить билет, существуют посредники и перекупщики. Это люди, в большинстве своем русскоязычные, живущие в других странах и занимающиеся тем, что помогают в приобретении билетов на концерты или продают уже купленные. Многие из таких сообществ можно найти в социальных сетях, вбив соответствующий запрос.
В день предпродаж на тайский концерт сайт по покупке билетов не выдержал нагрузки и рухнул в первые же минуты. Спустя час, когда соединение было восстановлено, свободных билетов в VIP-зоне уже не осталось. Удачнее сложилась ситуация в день основных продаж. Серверы выдержали, но на вкладке со схемой мест счет пошел на секунды. Увидеть, как оставшиеся удачные места разбираются кем-то с более шустрым интернетом, можно прямо в режиме онлайн. При этом купить хороший билет возможно: на это корреспонденту «Известий» в сумме с временем на прохождение электронной очереди потребовалось 16 минут. И две бессонные ночи.
Билет в Бангкоке в зону VIP стоит 6,8 тыс. бат — около 18 тыс. рублей, ближайшая к ней зона A стоит 6,3 тыс. бат — 16,5 тыс. рублей. Услуги по их выкупу сторонними силами не бесплатные, минимальная комиссия в среднем такая же, как и цена самого билета. Примечательно, что до старта продаж стоимость услуг перекупщиков обычно меньше: для этого нужно успеть подать соответствующую заявку.
Если нужный билет не удается выкупить, перекупщики возвращают комиссию своим клиентам. Поскольку легальная покупка билетов на k-pop устроена громоздко, а спрос очень высокий, билеты у некоторых перекупщиков достигают 100 тыс. рублей и больше. В некоторых странах, например в Китае, существуют специальные боты, которые выкупают билеты быстрее людей, чтобы затем продавать их с огромной наценкой. Так, один из перекупщиков предлагал уже выкупленный билет на Stray Kids в первый ряд одного из секторов в VIP-зоне за 108 тыс. рублей. При этом никакой гарантии, что покупателя не обманут, конечно, нет. Преобладающее большинство таких сообществ нелегальные. Но опыт говорит, что цены могут вырасти еще — ближе к концертам тура.