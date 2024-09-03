Минвосток проработает введение выплат 1 млн за третьего ребенка в Арктике

Минвостокразвития проработает возможность выплат 1 млн рублей на погашение ипотеки за третьего ребенка. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава министерства Алексей Чекунков.
"В Приморье уже более тысячи семей воспользовались этой мерой поддержки. Дальний Восток вообще опережает Россию по количеству семей с тремя детьми на 2%. У нас около 16% семей имеют третьего и больше детей.
Это хорошее предложение распространения на арктические регионы. Мы обязательно его проработаем", — сказал Чекунков.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.
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