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Минвосток проработает введение выплат 1 млн за третьего ребенка в Арктике

Источник: Российская газета

Минвостокразвития проработает возможность выплат 1 млн рублей на погашение ипотеки за третьего ребенка. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава министерства Алексей Чекунков.

"В Приморье уже более тысячи семей воспользовались этой мерой поддержки. Дальний Восток вообще опережает Россию по количеству семей с тремя детьми на 2%. У нас около 16% семей имеют третьего и больше детей.

Это хорошее предложение распространения на арктические регионы. Мы обязательно его проработаем", — сказал Чекунков.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

Полную версию интервью читайте на в ближайших выпусках «РГ».