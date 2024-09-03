Смертность в 1,8 раза опередила рождаемость в Калининградской области

Калининградцы стабильны в части создания семей: в первые шесть месяцев 2024 года в регионе заключено 3163 брака (год назад — 3142). И даже стало чуть меньше разводов — 2781 в этом году и 2922 в прошлом. Интересно, что Калининградская область по количеству браков на каждую 1000 жителей находится на третьем месте в СЗФО — чаще семьи создают только в Санкт-Петербурге — 7,3 брака, в Мурманской области — 6,5 брака, а в Калининграде — 6,1.