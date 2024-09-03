«Ростелеком» обеспечивает полный спектр информационных технологий в ДФО

— Спрос на услуги колокации растет с каждым годом, вместе с увеличением объема информации как в коммерческих структурах, так и в государственных учреждениях. Самостоятельно строить дата-центр и обслуживать его экономически просто нецелесообразно, особенно в условиях санкций, так как приобрести технологическое оборудование сложно. А кроме затрат на строительство в дальнейшем необходимо обеспечить должный уровень безопасности для хранения базы данных, высококвалифицированные кадры и многое другое. Мы предоставляем клиентам готовую надежную платформу для развития высоконагруженных цифровых проектов, которая уже обеспечивает необходимый уровень безопасности и отказоустойчивости, — отметил вице-президент по Дальнему Востоку, директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.