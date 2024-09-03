«Ростелеком» обеспечивает полный спектр информационных технологий в ДФО

Строительство ЦОД и запуск публичного облака во Владивостоке — важные шаги в цифровом развитии ДФО, ответ на запросы клиентов, которым необходимо размещение ресурсов в реальном или виртуальном пространстве.
Рынок центров обработки данных (ЦОД) в России несколько лет динамично развивается, увеличивается спрос на оборудование и услуги. По данным компании iKS-Consulting, к концу 2023 года мощность российских ЦОД возросла более чем на 20 процентов, превысив отметку в 70 тысяч стойко-мест, сегмент облачных сервисов увеличился практически на треть.
Около 40 процентов выручки российского рынка ЦОД приходится на колокацию (colocation) — услуги размещения и подключения к каналам связи серверного или телекоммуникационного оборудования на площадке провайдера. Еще один важный сегмент — аренда серверов предприятиями для хранения и обработки своих данных.
Основные места размещения ЦОД — Москва и Санкт-Петербург. Для разгрузки двух столиц все активнее развивается технологическая инфраструктура за Уралом, в Сибири и на Дальнем Востоке.
С 2020 года полноценный промышленный ЦОД функционирует в Южно-Сахалинске. Он связан с материковой частью страны трехкратно зарезервированной магистральной высокоскоростной линией передачи данных, что обеспечивает максимальную надежность. На базе центра в островной столице работает один из лучших в России проектов «Безопасный город».
В связи с ростом потребности летом 2024 года «Ростелеком» запустил второй современный ЦОД во Владивостоке. Первый заполнен практически полностью, в том числе он используется компанией для своих нужд. Новый дата-центр подключен к собственной оптической сети компании. В машинном зале размещается 18 стойко-мест с возможностью расширения до 36. ЦОД имеет надежные системы бесперебойного электропитания, кондиционирования, противопожарной защиты.
— Спрос на услуги колокации растет с каждым годом, вместе с увеличением объема информации как в коммерческих структурах, так и в государственных учреждениях. Самостоятельно строить дата-центр и обслуживать его экономически просто нецелесообразно, особенно в условиях санкций, так как приобрести технологическое оборудование сложно. А кроме затрат на строительство в дальнейшем необходимо обеспечить должный уровень безопасности для хранения базы данных, высококвалифицированные кадры и многое другое. Мы предоставляем клиентам готовую надежную платформу для развития высоконагруженных цифровых проектов, которая уже обеспечивает необходимый уровень безопасности и отказоустойчивости, — отметил вице-президент по Дальнему Востоку, директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.
Руководитель Приморского филиала «Ростелекома» отметил, что госструктуры заходят первыми, они развиваются масштабно и быстро. Правильный путь — отдать эту работу на аутсорсинг профессионалам.
В дата-центре «Ростелекома» расположены медицинские информационные системы Приморья. ЦОД обеспечивает сервис записи на прием к врачу, работу медиков всего края в специализированных информационных системах, телемедицину, хранение цифровых изображений, передачу электронных документов в личный кабинет пациента на портале «Госуслуги» и многое другое.
— Мы начинали работать с двух-трех информационных систем, а сейчас их уже 14. Объем информатизации значительно вырос. Для хранения, защиты и бесперебойной работы электронных баз данных используется не одна, а три стойки в дата-центре. В перспективе применение информационных технологий в отрасли будет только расширяться, — отметила директор ГАУЗ «Приморский краевой медицинский информационно-аналитический центр» Мария Волкова.
Размещение в дата-центрах актуально для компаний любой отрасли и масштаба, у которых нет возможности построить собственную инфраструктуру ЦОД (или она не соответствует требуемым параметрам). Самостоятельная организация серверной требует значительных финансовых и временных вложений. Предприятия все чаще выбирают колокацию, арендуя пространство в дата-центрах под размещение своего оборудования.
Сегодня сервисы публичного облака доступны во всех регионах присутствия группы «Ростелеком». Во Владивостоке публичное облако развернуто на базе действующего дата-центра уровня TIER III во Владивостоке и соответствует требованиям к безопасности и надежности хранения и обработки данных. Облачная инфраструктура дает возможность компаниям гибко управлять своими ресурсами при нагрузках на ИТ-систему в пиковые периоды. Они могут временно увеличивать их или уменьшать в период изменения пользовательской активности. Это экономит средства и снижает убытки, вызванные простоем из-за нестабильной работы оборудования.
Дальневосточный бизнес, благодаря новой точке присутствия публичного облака во Владивостоке, получил высокую скорость и доступность инфраструктуры для обеспечения надежных сервисов своим клиентам.
— Система дата-центров позволит придать ускорение развитию технологических возможностей, бизнес-процессов, а значит, конкурентоспособности региональных предприятий. Развертывание облачной платформы — катализатор положительных цифровых изменений и развития региона в целом. Облачная платформа решает важные инфраструктурные задачи. В дальнейшем мы планируем расширить портфель облачных сервисов, включив в него помимо классического IaaS и другие современные и безопасные решения, — сказал Андрей Карташов.
По его оценке, для дальнейшего развития имеющейся на Дальнем Востоке и, в частности, во Владивостоке инфраструктуры хранения данных хватит на пять лет. Со временем масштабировать виртуальное хранилище будет легче.
— Публичное облако развернуто во Владивостоке на базе действующего дата-центра уровня TIER III.
— Пользователям доступна виртуальная инфраструктура промышленного масштаба более чем 6,9 тысячи vCPU, 18 ТБ vRAM и 1 ПБ дискового пространства с различными типами дисков. Заказчики смогут арендовать эти ресурсы по сервисной модели (IaaS, Infrastructure-as-a-Service) с технической поддержкой 24/7/365.
— Для организации облачного сервиса используются серверы и сетевое оборудование отечественного производства, входящего в реестр минпромторга (ТОРП).
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