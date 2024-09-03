Специалисты РФ и КНР обменялись опытом борьбы с вредителями сельхозрастений

В Китае колорадский жук впервые обнаружен в 1993 году в Синьцзяне, после чего он постепенно распространился на другие провинции, двигаясь с запада на восток. Несмотря на активную и успешную борьбу с вредителем в 2013-м он был замечен на территории провинции Хэйлунцзян, граничащей с Российской Федерацией. По свидетельству китайских коллег, сейчас в КНР распространение жука остановлено. Только в Синьцзяне 280 контрольных мониторинговых пунктов. Создано несколько линий заграждения против вредителя.