Специалисты РФ и КНР обменялись опытом борьбы с вредителями сельхозрастений

Российско-китайское сотрудничество в сфере борьбы с вредными насекомыми вблизи границы двух стран продолжает расширяться.
Это подтверждает прошедшее во Владивостоке совещание экспертов Россельхозцентра и Национального центра содействия распространению сельскохозяйственных технологий Китая по мониторингу, профилактике и борьбе с колорадским жуком и другими опасными вредителями сельскохозяйственных культур на приграничных территориях России и КНР.
Такие совещания специалистов соседних стран проводятся уже не впервые: аналогичная встреча состоялась в Харбине в сентябре 2023 года. Основа двусторонних отношений в этой области — меморандум о взаимопонимании между Минсельхозом России и Минсельхозом КНР по вопросам сотрудничества в борьбе с колорадским жуком.
— Меморандум был подписан в 2019 году, но потом из-за пандемии сотрудничество активно не осуществлялось, контакты были прерваны. В прошлом году эта работа возобновилась. Мы по приглашению китайской стороны поехали в Харбин, изучили, как поставлен в Китае мониторинг колорадского жука, обсудили дальнейшее взаимодействие и подписали договоры о сотрудничестве. И теперь мы пригласили китайскую сторону в Россию, — рассказал Александр Малько, директор ФГБУ «Россельхозцентр».
Во Владивостоке российские биологи представили китайским коллегам отчеты по наблюдению за колорадским жуком и профилактике его распространения. Как сообщил начальник отдела ФГБУ «Россельхозцентр» Андрей Живых, на территории Российской Федерации колорадский жук охватывает в основном западную и южную части страны. В последние годы площадь обработки против этого вредителя в целом по России достигает 90−120 тысяч гектаров.
— Что касается регионов Дальнего Востока, граничащих с Китайской Народной Республикой, то обработки против колорадского жука не проводились и на промышленных посадках картофеля его не выявляли. В том числе на территории Приморского края, как показывает статистика последних лет, это насекомое на промышленных посадках не отмечается, — добавил Живых.
В Китае колорадский жук впервые обнаружен в 1993 году в Синьцзяне, после чего он постепенно распространился на другие провинции, двигаясь с запада на восток. Несмотря на активную и успешную борьбу с вредителем в 2013-м он был замечен на территории провинции Хэйлунцзян, граничащей с Российской Федерацией. По свидетельству китайских коллег, сейчас в КНР распространение жука остановлено. Только в Синьцзяне 280 контрольных мониторинговых пунктов. Создано несколько линий заграждения против вредителя.
— В ключевых точках перемещения товаров и транспортных узлах мы оборудовали станции контроля, и в случае обнаружения жука принимаются безотлагательные меры. Это первая полоса защиты. Вторая полоса региональной защиты — проверка перемещаемых товаров, а также растений, которые непосредственно доставляют в Синьцзян и из него по автомобильным дорогам. Третий пояс защиты — местности, где осуществляется предконтроль. Здесь также установлены мониторинговые станции, очень большое внимание обращается на динамику численности жука, а также удаляются растения, которые могут являться его природными распространителями, — сообщил профессор Национального центра содействия распространению сельскохозяйственной технологии Китая Чэнь Чжицюнь.
Российские и китайские эксперты обсудили также фитосанитарный мониторинг других вредителей — саранчи, лугового мотылька и восточной луговой совки. Эта группа насекомых способна к миграции на значительные расстояния и представляет опасность для урожая основных сельскохозяйственных культур обеих сопредельных стран. Отмечено, что для успешной борьбы с ними необходим обмен оперативной информацией, а также опытом и технологиями между РФ и КНР. По свидетельству китайских коллег, наиболее эффективными методами мониторинга и профилактики являются световые и феромоновые ловушки, радары и автоматические станции регистрации насекомых.
На российской территории специалисты ФГБУ «Россельхозцентр» и Национального центра содействия распространению сельскохозяйственных технологий Китая провели совместные обследования полей с целью выявления колорадского жука. Опыты проводились на базе фермерского хозяйства ООО «Овощевод», на двух полях площадью восемь и девять гектаров с посадками картофеля сорта Саньява. Членам китайской делегации продемонстрировали метод учетных площадок — осматривались десять стоящих рядом кустов (одна проба), всего осмотрено 100 растений на каждом поле. Колорадского жука не обнаружили. Такое же обследование проведено в КФХ Трубицына В. Т. Лесозаводского ГО.
Как отметила руководитель филиала «Приморский» Россельхозцентра Галина Буханистая, итогом встречи стало взаимное согласие специалистов двух стран о необходимости продолжать сотрудничество в данной сфере.
— Мы записали в протокол нашего совещания, что желателен обмен методиками, чтобы можно было проводить совместное наблюдение на приграничных территориях, как это выстроено у нас на территориях, сопредельных с Казахстаном в отношении саранчи. Сегодня вносятся изменения в принятый Минсельхозами РФ и КНР меморандум: кроме наблюдения за колорадским жуком там будут прописаны меры в отношении других особо опасных вредителей — саранчовых, восточной луговой совки и лугового мотылька. Предполагается, что будет создана постоянно действующая рабочая группа, — резюмировала Галина Буханистая.
Процесс расширения двустороннего меморандума уже запущен — документ одобрен российским МИДом и будет направлен китайской стороне. В скором времени Россельхозцентр и его Приморский филиал займутся выполнением расширенного варианта этого важного межправительственного соглашения.
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