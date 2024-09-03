Глава Минвостока Чекунков: Китай заинтересован в приграничной торговой зоне с РФ

Зона приграничной торговли может быть создана в Амурской области на основе их золотой мили и канатной дороги, которая готовится к открытию с Китаем. Мы обсуждаем создание российского экспоцентра, который станет ярмаркой российских товаров для экспорта в Китай, чтобы любой китайский турист мог туда зайти и сразу ознакомиться с тем, что может предложить Россия", — добавил министр.