Глава Минвостока Чекунков: Китай заинтересован в приграничной торговой зоне с РФ

Китай заинтересован в создании с Россией приграничной зоны торговли, но пока работа в этом направлении не идет. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Минвостока Алексей Чекунков.
"Такой запрос есть со стороны Китайской Народной Республики, но пока мы видим, что интенсивность дистанционной коммерции, в том числе с Китаем, достаточно и без этого. Создавать и специально заниматься программой развития бондовых складов пока у нас в планах нет.
Мы здесь гибкие и быстро даем ответ на запрос компаний. Пока у нас конкретные компании с предложениями не выходили. Общий интерес китайских партнеров к этому высказан", — ответил Чекунков на вопрос о создании приграничной зоны торговли между Россией и Китаем.
По словам министра, у Китая есть интерес продавать России широкую номенклатуру продукции.
"Наше чистое продовольствие, безусловно, является привлекательным в Китае. На Харбинской выставке было много российских конфет, колбас, напитков и всего, что китайцы справедливо считают вкусным и экологически чистым. Думаю, что нужно усиливать этот тренд и создавать новые мощные центры.
Зона приграничной торговли может быть создана в Амурской области на основе их золотой мили и канатной дороги, которая готовится к открытию с Китаем. Мы обсуждаем создание российского экспоцентра, который станет ярмаркой российских товаров для экспорта в Китай, чтобы любой китайский турист мог туда зайти и сразу ознакомиться с тем, что может предложить Россия", — добавил министр.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.
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