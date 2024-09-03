Надежный застройщик. Комфортное жилье

Компания «Восточный Луч» на рынке жилищного строительства Приморского края работает с 2015 года.
Приоритет компании — строительство комфортного современного жилья по доступным ценам. На данный момент построено и введено в эксплуатацию 16 жилых домов с общей жилой площадью более 185 тысяч квадратных метров, в настоящее время строится более 285 тысяч квадратных метров.
Компания успешно реализовала строительство ЖК «Зеленый угол»*, ЖК «Восточный Луч», ведет строительство ЖК «Победа»*** и готовит к реализации уникальный для Владивостока проект нового формата — ЖК «Первый»****.
ЖК «Первый» — это новый подход к организации комфортной жизни для жителей микрорайона. Это не только современная застройка от лучших архитекторов, квартиры со свободными планировками, панорамными видами на город, но и колоссальное по своим размерам пространство для прогулок: 14 гектаров нетронутой дальневосточной тайги, парк с пешеходными дорожками, детскими и спортивными площадками, живописными бульварами и прогулочными улицами. Жилой комплекс предполагает строительство нового детского сада для 400 мест и современной школы на 1550 учеников.
ЖК «Первый» — это возможность открыть свой бизнес вблизи дома: комплекс предусматривает строительство общественно-деловой застройки и первого в своем роде культурно-просветительского центра «Первый» с видовой площадкой на самой высокой точке микрорайона.
Тел. отдела продаж (423) 279−07−47.
vlsz.ru.
* ЖК «Зеленый угол» Застройщик — ООО «Специализированный застройщик “Восточный ЛУЧ”,
** ЖК «Восточный Луч» Застройщик — ООО «Специализированный застройщик “Восточный ЛУЧ”,
*** ЖК «Победа» Застройщик — ООО «Специализированный застройщик “Восточный ЛУЧ”,
**** ЖК «Первый» Застройщик — ООО «Специализированный застройщик “Восточный ЛУЧ”.
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