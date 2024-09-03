Надежный застройщик. Комфортное жилье

ЖК «Первый» — это новый подход к организации комфортной жизни для жителей микрорайона. Это не только современная застройка от лучших архитекторов, квартиры со свободными планировками, панорамными видами на город, но и колоссальное по своим размерам пространство для прогулок: 14 гектаров нетронутой дальневосточной тайги, парк с пешеходными дорожками, детскими и спортивными площадками, живописными бульварами и прогулочными улицами. Жилой комплекс предполагает строительство нового детского сада для 400 мест и современной школы на 1550 учеников.