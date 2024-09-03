Зеленского обязали рассмотреть петицию о снижении возраста мобилизации до 50 лет

Между тем, глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук высказывал мнение, что Зеленский может в любой момент принять решение о расширении списка лиц, которых могут мобилизовать. По его словам, от Зеленского можно ожидать не только снижение порога призывников до 18 лет, но и призыв женщин, а также мужчин старше 60 лет.