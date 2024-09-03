Зеленского обязали рассмотреть петицию о снижении возраста мобилизации до 50 лет

Петиция о снижении верхней планки мобилизационного возраста на Украине набрала более 25 тысяч голосов, и теперь ее обязан рассмотреть Владимир Зеленский. Об этом сообщает «Страна.ua».
В документе, опубликованном ранее на сайте офиса Зеленского, предлагается снизить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет для «улучшения экономического состояния в стране».
Издание подчеркивает, что теперь по закону петицию должен рассмотреть Зеленский и дать ответ.
Напомним, в апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Верхняя граница, по данным Минобороны Украины, составляет 60 лет.
В июле представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявлял, что призывной возраст в стране может быть снижен, если изменится ситуация на фронте.
Между тем, глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук высказывал мнение, что Зеленский может в любой момент принять решение о расширении списка лиц, которых могут мобилизовать. По его словам, от Зеленского можно ожидать не только снижение порога призывников до 18 лет, но и призыв женщин, а также мужчин старше 60 лет.