В Венесуэле сравнили действия США по конфискации самолета Мадуро с пиратством

Действия администрации США, которая конфисковала самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, можно сравнить с пиратством. Такое заявление было опубликовано правительством Боливарианской Республики.
«Власти США в очередной раз совершили преступное действие, которое нельзя квалифицировать иначе как пиратство», — говорится в заявлении, которое было опубликовано в социальных сетях.
Каракас обвинил Вашингтон в незаконной конфискации транспортного средства. Кроме того, в Венесуэле отметили, что Белый дом использует односторонние и незаконные принудительные меры для оправдания своих действий.
Венесуэльские власти предупредили остальные страны о том, что США могут обходить международное право по своему усмотрению.
Ранее СМИ сообщили о том, что власти США конфисковали президентский самолет, который находился в Доминикане. Он был переправлен в Майами.