Алексей Чекунков: Обучаем новую волну управленцев для Дальнего Востока

Дальше зона риска — это погрузка, разгрузка в порты. Порты у нас работают сегодня на уровне загрузки близкой к 100%, а некоторые уже перешагнули эту планку. Поэтому разворот на Восток — это, с одной стороны, возможность для дальневосточной экономики, но с другой стороны, это вызов. Потому что существующая инфраструктура периодически не справляется. Закон о северном заводе позволил этой работой заниматься на более системной основе. Со следующего года начнется эксперимент с единым морским оператором. «Росатом Арктик» начнет работать сначала как единый морской оператор на Чукотку. При успешном эксперименте эта практика будет расширена и на другие регионы.