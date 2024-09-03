Алексей Чекунков: Обучаем новую волну управленцев для Дальнего Востока

Программа подготовки управленческих кадров «Муравьев-Амурский» сейчас самая насыщенная в России, ее участники смотрят Дальний Восток, живут на Сахалине и во Владивостоке, также поднимаются на вулканы Камчатки.
О том, сколько участникам программы придется работать на Дальнем Востоке, работе северного завоза по новым правилам и перспективах Северного морского пути в интервью «Российской газете» рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
— Китай интересуется работой в городе-спутнике Владивостока?
Алексей Чекунков: Есть интерес от китайских застройщиков, но вначале государство должно зафиксировать свои проекты. Мы уже утвердили мастер-план. Дальше идет принятие документации по планировке, проведение изысканий и подготовка инженерной территории. Когда эти этапы будут пройдены, очевидно, что ценность этой земли для инвесторов будет более высокой.
После этого мы пригласим крупнейших российских застройщиков — лидеров рынка, чтобы они обозначили свои планы. Государство в этом проекте имеет обязательства: создание в срок объектов инфраструктуры. Инвесторы возьмут встречные обязательства по строительству жилья.
Возможно, будет проведен аукцион, чтобы было некое соревнование по плате среди застройщиков. Следующим этапом российские застройщики смогут привлекать партнеров из других стран.
Может быть, на старте в число лидирующих застройщиков мы включим кого-то из иностранных партнеров. Но все-таки приоритет отдан российским застройщикам и генеральному плану, чтобы в городе-спутнике была запланированная системная застройка и не получилось неорганизованного строительства. Это уникальная территория, возле Владивостока второго такого пространства нет.
— Когда начнется работа с аукционом?
Алексей Чекунков: Я думаю, что Правительство РФ свои решения примет до конца этого года.
Мы всю подготовительную работу сделали, сейчас проходим процесс международного согласования. Очевидно, что ищем пути снижения затрат бюджета. Нужно сделать так, чтобы этот проект был выгоден инвестору, и не слишком сильно давил на федеральный бюджет.
— Вступил в силу закон о северном завозе. Уже виден эффект от его работы?
Алексей Чекунков: Во-первых, в соответствии с этим законом наше министерство назначено федеральным координатором завоза. Мы создали оперативный штаб. Вместе с регионами занимаемся планированием и инвентаризацией того, что везется в рамках северного завоза. Уже в этом году эта работа оказалась крайне востребованной.
Мы признали товарами северного завоза более 4 млн тонн наименований, из которого 55% — это топливо. Следующим по значимости являются горюче-смазочные материалы, они составляют около 30%, 12% — это строительные материалы, дальше продовольствие, медикаменты и прочее.
Железнодорожное плечо маршрута сегодня представляет наибольший вызов в связи с загруженностью железных дорог. Когда наш штаб начинал свою работу, то практически 1,6 тыс.контейнеров шли с опозданием. Это вызывало тревогу. Но сегодня таких немного больше 200. Мы почти в восемь раз сократили очередь из контейнеров. К сожалению, пока в ручном режиме расталкиваем железнодорожные пробки.
Дальше зона риска — это погрузка, разгрузка в порты. Порты у нас работают сегодня на уровне загрузки близкой к 100%, а некоторые уже перешагнули эту планку. Поэтому разворот на Восток — это, с одной стороны, возможность для дальневосточной экономики, но с другой стороны, это вызов. Потому что существующая инфраструктура периодически не справляется. Закон о северном заводе позволил этой работой заниматься на более системной основе. Со следующего года начнется эксперимент с единым морским оператором. «Росатом Арктик» начнет работать сначала как единый морской оператор на Чукотку. При успешном эксперименте эта практика будет расширена и на другие регионы.
Продолжается субсидирование наших каботажных внутрироссийских перевозок. В этом году будет уже 16 судозаходов. Эта субсидия не просто приучает людей к северной морской логистике, к СМП, она еще и разгружает железную дорогу.
Завершаются работы по старту создания Федеральной государственной информационной системы Северного завоза. Заканчиваем все аттестации, сертификации, сводим административные цифры с ведомствами. До конца этого года будет проведен тендер и победитель приступит к созданию системы. Все регионы северного завоза, поставщики, логисты будут в собраны в одной системе, которая будет интегрирована с другими государственными информационными системами.
Очень важно, что определён перечень опорной инфраструктуры северного завоза, в него внесены уже 370 объектов. С 2026 года объекты, находящиеся в муниципальной или региональной собственности, переходят на федеральное содержание. В северном завозе задействованы объекты в труднодоступных и удалённых местах, которые находятся в изношенном состоянии. И если не предоставить федеральную поддержку, то мы рискуем либо срывом завоза, либо экологической катастрофой. Этот перечень ещё будет расширяться.
Вся эта работа проводится в исполнении принятого закона, поэтому считаем, что его действие уже явно. Вместе с тем, мы еще не перешли к стадии выделения прямых бюджетных кредитов в связи с тем, что сейчас процентная ставка крайне высокая.
Уверен, что мы дойдём до замещения коммерческих кредитов бюджетными, поскольку выгода для федерального бюджета абсолютно очевидна. Это деньги людей, налогоплательщиков. Будь то региональный бюджет или федеральный, не нужно северный завоз финансировать под 25% годовых из банков. Этот вопрос тоже будем решать.
— Соответственно, спрашивать о том, подешевели ли товары в связи с изменениями, не стоит?
Алексей Чекунков: Где-то такая тенденция есть, но я буду говорить об этом осторожно, потому что нужно, чтобы все логистические механизмы заработали в полную силу.
Здесь работает закон спроса и предложения. Пока спрос на товары высокий, у людей есть деньги, то и цены на товары будут высокими. Чтобы они стали дешевле, логистическая связь должна стать регулярной и предсказуемой, тогда бизнес будет интересоваться, конкуренция увеличится, пойдет больше товара.
Это случилось с овощами в тех дальневосточных регионах, где у нас построены теплицы. Раньше собственных овощей не хватало практически во всех регионах Дальнего Востока. Благодаря программе поддержки создания тепличных комплексов у нас стали выращивать овощи в Якутии, в Приморском крае, в Магадане и на Сахалине, и мы видим, что там цены снижаются.
Также «Дальневосточная ипотека» позволила удержать рост цен. Впервые в истории средняя цена квадратного метра в новостройках в ДФО ниже, чем в среднем по стране. Почему? Потому что мы удвоили темпы строительства жилья, уже 120 тысяч семей получили «Дальневосточную ипотеку». И по решению президента ипотека до 2% продолжит свою работу до 2030-го года.
— В связи с ростом ставки, темпы строительства тоже снижаются. На Дальнем Востоке вы ожидаете это снижение?
Алексей Чекунков: У нас большая часть строительства все-таки поддержана «Дальневосточной ипотекой». Сейчас запускаются новые инструменты, например, «Дальневосточный квартал». Мы рассчитываем со следующего года во Владивостоке будет вестись работа по подготовке к строительству города-спутника. Поэтому в целом снижение строительного сектора Дальнего Востока должно быть меньше, чем в среднем по стране.
— Два года назад вы заключили соглашение с компаниями об обеспечении загруженности Северного морского пути. Сейчас уже очевидно, что некоторые из них не могут это обеспечить. Какие санкции их ждут?
Алексей Чекунков: Санкций для нашей страны, для нашей экономики, для наших компаний, я думаю, уже достаточно. И мы к этому списку добавлять свои, наверное, не станем. Мы работаем в тесном контакте с каждым из перевозчиков, с каждой из компаний, которые заключили с нами соглашение.
Крупнейшие компании российской экономики — это «Роснефть», «Норильский Никель», «Газпромнефть», «Новатэк». Это компании, реализующие крупные новые инвестиционные проекты, и все эти проекты сейчас находятся в активной инвестиционной стадии. Туда вложены уже сотни миллиардов рублей. Я твердо убежден в том, что эти проекты выйдут на анонсированные уровни загрузки.
При этом идет рост транзита. Если в прошлом году почти 2 млн тонн прошло транзитом по СМП, в этом году мы ожидаем рост этого показателя почти на 50% до 3 млн тонн. В том числе это зарубежный транзит.
Если в прошлом году китайская компания New NewShipping Line прошла восемь рейсов, в этом году мы ожидаем до 12, и фиксируем интерес других компаний. Практически на любой встрече с зарубежными коллегами мы обсуждаем интерес к навигации по СМП.
Еще в 2012 году, то есть 12 лет назад, грузопоток по Севморпути был 1 миллион тонн, то сейчас больше 36 млн тонн. И если сдвинется на год, или на два, или на другой срок достижение сначала 100 миллионов тонн, а потом 200, от этого СМП не перестанет быть важнейшим стратегическим коридором будущего.
— Недавно выплату 1 миллиона за третьего ребенка распространили почти на все регионы Дальнего Востока. А когда стоит ждать распространение на Арктику?
Алексей Чекунков: Это компенсация ипотеки при рождении третьего ребёнка. Это не просто миллион рублей в мешке, за детей платить плохо. Дети — это плод любви и будущее нашей страны. Но помочь многодетной семье снизить ипотечную нагрузку — это очень благое дело.
В Приморье уже более тысячи семей воспользовались этой мерой поддержки. Дальний Восток вообще опережает Россию по количеству семей с тремя детьми на 2%. У нас около 16% семей имеют третьего и больше детей.
Это хорошее предложение распространения на арктические регионы. Мы обязательно его проработаем.
Говоря о поддержке, я спросил святейшего патриарха Всея Руси Кирилла о возможности попросить архиереев в епархиях самолично крестить детей из многодетных семей — например, четвертого ребенка в семье.
На что его святейшество сказал, что архиереи будут крестить третьих детей. Я считаю, для верующих семей это тоже будет хорошим стимулом быть многодетными.
— У вас недавно была встреча с главой музея им. В. К. Арсеньева Виктором Шалаем. Вы сказали, что у вас с ним новый совместный проект.
Алексей Чекунков: Мы говорили с ним о Николае Николаевиче Муравьеве-Амурском. Виктор обратил внимание на мой интерес к этому выдающемуся русскому государственномудеятелю.
В целом культура служения людям, которые открывали Дальний Восток, которые осваивали, издавна защищали его, я считаю, может быть стимулом и служить источником вдохновения для современных людей, особенно для молодежи. Здесь пример Николая Николаевича наравне со многими другими великими дальневосточными первооткрывателями, такими как Невельской, Арсеньев и другие, но роль Муравьев-Амурского крайне велика.
Как раз 23 августа исполнилось 215 лет со дня его рождения. И мы бы хотели с Виктором Шалаемсделать 23 августа особым днём, который бы отмечался в регионах Дальнего Востока.
У нас есть интересные новости непосредственно связанные с персоной Муравьева-Амурского и с чествованием его памяти. Мы планируем стимулировать издание книг, производство мультимедийного контента, лекции и семинары для молодых людей.
Я думаю, что это поможет сохранить историческую память, и это важная рефлексия нашего общества о том, что такое культура служения. Тема служения очень важная, особенно сегодня, когда оно связано с защитой Родины, где-то с жертвами, даже с наивысшими жертвами. Служение — это больше, чем работа.
Безусловно, вклад в это дело уже приносит программа подготовки управленческих кадров «Муравьев-Амурский — 2030», которая была названа в его честь не для прославления графа, а для того, чтобы сообщить об этой культуре служения ее выпускникам. Я горжусь тем, что почти 100 выпускников закончили программу. Сейчас мы распространяем программу на Арктику.
Участники сейчас проходят конкурс в 80 человек на место. И мы говорим им, что они сюда приходят не работать, не за новыми эмоциями и опытом, они приходят служить людям. И это очень ценно.
— Сколько участники программы должны отработать на Дальнем Востоке?
Алексей Чекунков: Они должны два года отработать либо в органе федеральной, региональной или муниципальной власти. Есть еще институты развития, университеты, региональные институты развития. То есть они пришли развивать Дальний Восток, а скоро будут развивать и Арктику.
Мы целый год в них вкладываем максимальные ресурсы. Это одна из самых насыщенных программ. Она, более того, связана с большим количеством поездок по Дальнему Востоку: ребята живут на Сахалине, во Владивостоке и на Камчатке, где поднимаются на Авачинский вулкан.
Если они этого не делают, то должны вернуть себестоимость этой программы, что довольно большие деньги. У нас есть случай, когда коммерческие организации практически выкупают перспективных ребят. Одного из первых выпускников СБЕР забрал назад. Предложил зарплату, чтобы он оплатил свое обучение. Но мы считаем, что СБЕР — это тоже системный институт развития, и компания много делает для Дальнего Востока, поэтому мы здесь без обид.
— Ребята уже с первого потока два года отработали? Останутся ли они?
Алексей Чекунков: Еще нет. С первого потока они закончили в двадцать третьем году. Наша цель была 50 человек в год, 6 лет — это 300 человек. Если даже каждый второй долгосрочно останется на Дальнем Востоке, то это 150 человек новых, мощных, связанных между собой, детально знающих нас и все регионы Дальнего Востока управленцев. Это всё-таки настолько другое, когда человек узко растёт по одной вертикали.
Это мощнейшее сообщество. И вот это сообщество должно исчисляться 100, 150, 200 человек. Я уверен, что это прямо сила, это новая сила, новая волна управленцев для Дальнего Востока.
Кто-то из них вырастет в больших руководителей, кто-то из них пойдёт по другой стезе. Они уже сейчас фактор влияния на качество управления регионами. На Камчатке 11 выпускников трудятся, в Приморье — 14.
У нас есть люди, которые по своей воле поехали на Чукотку. Есть девушка из Самары, которая добровольно поехала в Еврейскую область. Она одна в статусе советника губернатора меняет сферу начального образования, то есть она школами занимается. И это прекрасно.
У нас такой идёт конкурс, знаете, здесь непонятно, кто за кого конкурирует. То ли ребята конкурируют за перспективные рабочие места, то ли губернаторы конкурируют за интересных ребят.
— После заседания Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока было принято решение о поставке новой продукции из Китая в Приморья. О какой продукции идёт речь?
Алексей Чекунков: Мы готовы поставлять больше свинины, около 40 тыс. тонн. Мы готовы поставлять питьевую воду при условии, что она будет бутилированная. Видим большой потенциал в сфере сельского хозяйства, продовольствия, туристических услуг.
Мы заинтересованы в товарах промышленного импорта: станки, технологические товары. Также мы заинтересованы в, скажем так, полуфабрикатов для производства. Если создавать сборочное производство у нас, можно начинать с крупноузловой сборки. Обсуждались, например, сборка автобусов в Приморье. В целом нас интересует машиностроение, которое может состоять не из всей производственной цепочки, а позволяет создавать продукт из более крупных узлов.
Любые принципы, которые здесь могут быть задействованы, всегда должны быть основаны на рыночных условиях.
— То есть речь шла просто о поставках? Китай с Казахстаном сделали зону приграничной торговли. Может такое появиться на Дальнем Востоке?
Алексей Чекунков: Такой запрос есть со стороны Китайской Народной Республики, но пока мы видим, что интенсивность дистанционной коммерции, в том числе с Китаем, достаточно и без этого. Создавать и специально заниматься программой развития бондовых складов пока у нас в планах нет.
Мы здесь гибкие и быстро даем ответ на запрос компаний. Пока у нас конкретные компании с предложениями не выходили. Общий интерес китайских партнеров к этому высказан.
У них есть интерес продавать нам широкую номенклатуру продукции. Наше чистое продовольствие, безусловно, является привлекательным в Китае. На Харбинской выставке было много российских конфет, колбас, напитков и всего, что китайцы справедливо считают вкусным и экологически чистым. Думаю, что нужно усиливать этот тренд и создавать новые мощные центры.
Зона приграничной торговли может быть создана в Амурской области на основе их золотой мили и канатной дороги, которая готовится к открытию с Китаем. Мы обсуждаем создание российского экспоцентра, который станет ярмаркой российских товаров для экспорта в Китай, чтобы любой китайский турист мог туда зайти и сразу ознакомиться с тем, что может предложить Россия.
Интерес к Восточному экономическому форуму со стороны множества стран очень высокий. Традиционно высокий интерес проявляют наши азиатские соседи: Китай и Индия.
Общепризнанный факт, ВЭФ — это традиционно международный форум с широким присутствием делегаций со всех стран мира. В прошлом году было подписано более 370 соглашений на сумму 3,8 трлн рублей.
В этом году мы выходим с докладом о том что, как говорят экономисты, низковисящие плоды инвестиционного развития Дальнего Востока уже реализуются. Некоторые еще не собраны, но уже созрели, а некоторое самое время собирать.
Мы уже преодолели планку по заявленным инвестициям в 10 трлн рублей, вложено уже более 4 трлн рублей.
Очевидно, что по привлечению инвестиций в Дальний Восток мы движемся по бизнес-плану. Согласно нашим программам до 2030 года мы должны были привлечь 10,5 трлн рублей. Но уже видим заявления ряда крупных инвесторов Дальнего Востока, что они готовы реализовать новые мега проекты на трлн. рублей.
Поэтому будем на ВЭФе выступать с предложением поднимать планку наших целей по привлечению инвестиций до 2030 года. Думаю, что на 15% ее повысим.