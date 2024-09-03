Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 3 сентября 2024 года

Переменная облачность и кратковременные дожди обещает погода в Иркутске 3 сентября 2024 года. Как рассказали в Иркутском Гидрометцентре, температура будет довольно низкой. Днем в областном центре воздух прогреется до +16, а ночью шкала термометра опустится до +8.
— Переменная облачность, кратковременные дожди, в северо-восточных, Казачинско-Ленском районах, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья кратковременные, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, — поделились синоптики.
В регионе при облачной погоде воздух прогреется лишь до +10, но если на небе будет светить солнце, то до +16. Ночи уже по-настоящему холодные. Обещают лишь до шести градусов тепла. Ветер 5−10 м/с, но могут быть порывы до 15−18 м/с. Вот что обещает погода в Иркутске 3 сентября 2024 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области врачи начали ставить прививки от гриппа.