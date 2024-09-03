Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 3 сентября 2024 года

В регионе при облачной погоде воздух прогреется лишь до +10, но если на небе будет светить солнце, то до +16. Ночи уже по-настоящему холодные. Обещают лишь до шести градусов тепла. Ветер 5−10 м/с, но могут быть порывы до 15−18 м/с. Вот что обещает погода в Иркутске 3 сентября 2024 года.