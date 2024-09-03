Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 3 сентября 2024 года

Небольшой дождь и до +16 ожидается в Иркутске 3 сентября.
Источник: Комсомольская правда

Переменная облачность и кратковременные дожди обещает погода в Иркутске 3 сентября 2024 года. Как рассказали в Иркутском Гидрометцентре, температура будет довольно низкой. Днем в областном центре воздух прогреется до +16, а ночью шкала термометра опустится до +8.

Погода в Иркутске 3 сентября 2024 года

— Переменная облачность, кратковременные дожди, в северо-восточных, Казачинско-Ленском районах, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья кратковременные, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, — поделились синоптики.

В регионе при облачной погоде воздух прогреется лишь до +10, но если на небе будет светить солнце, то до +16. Ночи уже по-настоящему холодные. Обещают лишь до шести градусов тепла. Ветер 5−10 м/с, но могут быть порывы до 15−18 м/с. Вот что обещает погода в Иркутске 3 сентября 2024 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области врачи начали ставить прививки от гриппа.