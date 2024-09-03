Уроженец Баяндаевского района героически погиб на СВО

Михаил Абзаев героически погиб «за ленточкой». Уроженец Баяндаевского района родился 23 ноября 1972 года. Учился в средней Ользоновской школе, затем служил срочником в Рязанской области. После начал работать строителем. Об этом сообщил мэр Баяндаевского района Андрей Табинаев.
— 13 августа 2023 года заключил контракт, служил в Таджикистане. В апреле 2024 года был отправлен в командировку в Донецкую народную республику. Во время службы, исполняя воинский долг, показал пример мужества и самоотверженности, — рассказывает Андрей Табинаев.
Солдат героически погиб 21 июля 2024 года. Его посмертно наградили орденом Мужества.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Заларинском районе в последний путь проводили бойца СВО. 50-летний мужчина героически погиб при выполнении боевого задания.