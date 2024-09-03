Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уроженец Баяндаевского района героически погиб на СВО

Мужчину наградили орденом Мужества.

Источник: Комсомольская правда

Михаил Абзаев героически погиб «за ленточкой». Уроженец Баяндаевского района родился 23 ноября 1972 года. Учился в средней Ользоновской школе, затем служил срочником в Рязанской области. После начал работать строителем. Об этом сообщил мэр Баяндаевского района Андрей Табинаев.

— 13 августа 2023 года заключил контракт, служил в Таджикистане. В апреле 2024 года был отправлен в командировку в Донецкую народную республику. Во время службы, исполняя воинский долг, показал пример мужества и самоотверженности, — рассказывает Андрей Табинаев.

Солдат героически погиб 21 июля 2024 года. Его посмертно наградили орденом Мужества.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Заларинском районе в последний путь проводили бойца СВО. 50-летний мужчина героически погиб при выполнении боевого задания.