Уроженец Баяндаевского района героически погиб на СВО

— 13 августа 2023 года заключил контракт, служил в Таджикистане. В апреле 2024 года был отправлен в командировку в Донецкую народную республику. Во время службы, исполняя воинский долг, показал пример мужества и самоотверженности, — рассказывает Андрей Табинаев.